Haber: Gönül Olutürk

Boluspor'un en büyük eksiğinin taraftar olduğuna dikkati çeken Necip Çarıklı konu ile ilgili olarak “Maçları izleyen taraftar sayısını artırmak adına geçtiğimiz yıllarda uyguladıkları çocuk tribünü projesini yeniden hayata geçireceğiz. İkinci devre en başta taraftarımızdan destek bekliyoruz. Geçtiğimiz yıllarda yapmış olduğumuz bir taraftar projesi vardı. Çocuk tribünü projesini tekrar devreye sokacağız. Amacımız taraftar sayısını artırmak. Bunun için de çocuk tribünü projesini düşünüyoruz. Bir de liseli öğrencilerimizi nasıl maça çekeceğimiz konusunda çalışma yapıyoruz” dedi.