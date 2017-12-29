Haber: Esra Öztürk

Saraloğlu, mağlubiyeti telafi edilebileceğini belirterek, “Cezalı ve sakat oyuncularımızın sayısı fazlaydı. Ancak 15 oyuncuyla gelebildik. Maçı kazanacak oyunu 84 dakika iyi götürdük. Ama kendi kalemize attığımız bir golle beraberlik oldu. Daha sonra defansif hatalardan bir gol daha yedik. Sakatlıklarımız fazlaydı dedik ama ilave oldu. Bu maçta da 3 oyuncu değişikliğimizi saha içerisinde sakatlıktan dolayı yaptık. Bizi üzen şey oyuncularımızın sakatlanması. Skor ise telafi edilebilecek bir skor. İçeride oynayacağımız rövanş maçında kazanabilecek güçte olan oyuncularla çıkacağız. O maçı kazanacağımıza eminiz. Rakibimizi iyi mücadelesinden dolayı da kutlarız” şeklinde konuştu.