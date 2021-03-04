Haber: Erdal Tanrıverdi

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, cumartesi günü oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile sürdürdü. Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, antrenman öncesinde basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

“Telafisi olmayan haftalara girdik”

Telafisi olmayan haftalara girdiklerinin altını çizen Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, “Ligde zor maçlar oynuyoruz. Ligin yarıdan fazlası tamamlandı, 10 maç kaldı. Son dönemece girdik diyebiliriz. Bu yüzden oynanan maçlar biraz daha fazla önem kazanıyor. O maçlarda alınan puanlar hedeflerimize yön veriyor. Yapılacak hatalar ve kaybedilecek puanların telafisi pek mümkün olmuyor. Önümüzde çok fazla maç kalmadı. Biz de bu süreçten nasıl daha az kayıpla çıkarız, nasıl bulunduğumuz konumu koruruz ve üst basamağa nasıl çıkarız, bunun mücadelesi içerisindeyiz” dedi.

“Hakemlerden adil yönetim istiyoruz”

Hakemlerin kalan haftalarda daha adil olması gerektiğini dile getiren başarılı teknik adam Ertuğrul Sağlam, “Geçmişe baktığımızda birçok maçta aleyhimize bariz hakem hatası yapıldığını görüyoruz. Benim şu anda aklıma gelen en az 10 tane penaltı pozisyonumuz var. 10 tane bariz penaltımızın verilmediğini görüyoruz. Keçiörengücü maçında verilmeyen penaltımızın izahı yok. Çok açık bir alanda ceza sahasında rakip takım oyuncusunun topa elle müdahalesini hadi orta hakem görmedi, yan hakemler görmedi, 4. hakem de görmediyse buna çok fazla söylenecek bir şey yok. Bu durum bence düşündürücü. Adil bir yönetim istiyoruz. İnşallah bundan sonra kalan 10 haftada hiçbir takım bu şekilde bir haksızlığa maruz kalmaz. Herkes sahadaki mücadelenin karşılığı neyse onu elde eder. Bundan sonraki süreçte hakemlerden özellikle rica ediyorum; biraz daha dikkatli olup, biraz daha sorumluluk alsınlar ve doğru karar versinler” diye konuştu.

“Adana Demirspor maçından 3 puan ile ayrılmak istiyoruz”

Şampiyonluk rakipleri Adana Demirspor’u yenmek istediklerini vurgulayan Ertuğrul Sağlam, “Bu hafta sonu şampiyonluk rakiplerimizden Adana Demirspor ile sahamızda karşılaşacağız. Her ne kadar taraftarsız da olsa kendi sahamızda oynamanın avantajını kullanıp, bu maçı da istediğimiz gibi oynayarak, güzel bir 3 puanla tamamlamak istiyoruz. Sonraki karşılaşmalar da birbirinden zorlu ve bizim açımızdan geleceğimizi şekillendirecek ölçüde geçecek. Kalan zorlu maçlara Adana Demirspor maçında alacağımız 3 puanın moral ve motivasyonu ile hazırlanmak istiyoruz. Güzel bir sonuç alacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“Şampiyon olmayı herkesten çok istiyorum”

Gollerden sonra sevinmediği eleştirilerine cevap veren Sağlam, şunları söyledi:

“Benden daha iyi ve büyük Samsunsporlular olabilir. Şampiyonluğu çok isteyenler de olabilir. Onlar 1 defa istiyorlarsa ben 2 defa istiyorumdur. Çünkü işin bir tarafında benim de Samsunsporluluğum var. Arma aşkım var. Geçmişte yaşadıklarım var. İşin diğer tarafında ise profesyonellik ve kariyerim var. Dolayısıyla onlar 1 defa istiyorsa ben 2 defa istiyorum şampiyon olmayı. Bu doğrultuda da atılan gollere sevinmemem gayet doğal” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2021, 11:36