Temsilcilerimiz Atatürk Pankartlarıyla Çıktı

Haber: Volkan Yılmaz

TFF 1.Lig mücadelesi Boluspor-Bursaspor 11.hafta maçına Bolusporlu futbolcular ellerinde, “Atamızı saygı ve özlemle anıyoruz” yazılı pankartla çıktı. Maç öncesinde Bursasporlu futbolcular Atatürk tişörtleri ile ısınma yaptı. Boluspor Tribünleri’nde, “Sezer, İskender, Napolyon ayağa kalkın. Büyüğünüz geliyor” pankartı yer alırken, Bursaspor tribünlerinde de 10 Kasım pankartı açıldı. Her iki taraftar grubu maç öncesinde Ulu Önder Atatürk için tezahüratlar yaptı. Diğer yandan Kadınlar Voleybol 1.Ligi 5.hafta mücadelesi öncesinde de temsilcimiz Bolu Belediyesporlu oyuncular salona Atatürk tişörtleri ve ellerinde “Atamızı saygı ve özlemle anıyoruz” yazılı pankartla çıktı. Bu duyarlı davranış spor camiasının takdirini kazandı.