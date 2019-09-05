Temsilcilerimizin Fikstürü Belli Oldu

Haber: Aysun Beykoz
2019-2020 Hentbol sezonu kadınlar ve erkekler Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig fikstürleri ile Türkiye Kupası 1. tur eşleşmeleri belli oldu. Türkiye Hentbol Federasyonu Konferans Salonunda yapılan kura çekimine Federasyonumuz Genel Sekreteri B. Mutlu Kadıoğlu, Teknik Kurul Başkanı Hikmet Vurgun ve kulüp temsilcileri katıldı. Açılış konuşması yapan Genel Sekreterimiz B. Mutlu Kadıoğlu, tüm kulüplere yeni sezonun hayırlı olmasını dilerken, başarılar diledi. Teknik Kurul Başkanı Hikmet Vurgun statüler ve kura çekimi hakkında bilgiler verirken, kura çekimine geçildi. Sırasıyla Türkiye Kupası kuraları, Süper Lig fikstürleri, 1. Lig fikstürleri ve 2. Lig fikstürleri çekildi. Erkekler Süper Lig 29 Eylül, Kadınlar Süper Lig 5 Ekim, Erkekler 1. Lig 28 Eylül, Kadınlar 1. Lig 29 Eylül, Erkekler 2. Lig 2 Kasım, Kadınlar 2. Lig 3 Kasım tarihlerinde oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak. 2019-2020 sezonu Lig fikstürleri ve Türkiye Kupası 1. turu eleme grupları eşleşmeleri şu şekilde oluştu
Erkekler 1.Lig 1.Hafta
29 Eylül Pazar
Aydın PTT – Mersin İdman Yurdu
Rize Gençlik Spor Klb – Başkent Akademi
Ankara Hentbol İhtisas – Seyhan Belediyesi
Bahçelievler SK – Sebenspor
Tokat Gençlik SK – 1957 Amasya Suluova
İstanbul Üniversitesi – Köyceğiz Belediyespor
Kadınlar 2.Lig A Grubu 1.Hafta
Göktürk Spor Kulübü – Ülkü Spor Kulübü
Defne Spor Kulübü – Bolu Belediyespor
Maltepe Spor Kulübü – Mudanya Belediyesi
Türkiye Kupası C Grubu (Ev Sahibi Sebenspor)
18-22 Aralık 2019
İzmir Büyük Şehir Belediyespor
Güneysu Spor Kulübü
Sebenspor Kulübü
Bahçelievler Belediyespor Kulübü
Köyceğiz Belediye Spor Kulübü