Temsilcilerimizin Fikstürü Belli Oldu

Haber: Aysun Beykoz

2019-2020 Hentbol sezonu kadınlar ve erkekler Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig fikstürleri ile Türkiye Kupası 1. tur eşleşmeleri belli oldu. Türkiye Hentbol Federasyonu Konferans Salonunda yapılan kura çekimine Federasyonumuz Genel Sekreteri B. Mutlu Kadıoğlu, Teknik Kurul Başkanı Hikmet Vurgun ve kulüp temsilcileri katıldı. Açılış konuşması yapan Genel Sekreterimiz B. Mutlu Kadıoğlu, tüm kulüplere yeni sezonun hayırlı olmasını dilerken, başarılar diledi. Teknik Kurul Başkanı Hikmet Vurgun statüler ve kura çekimi hakkında bilgiler verirken, kura çekimine geçildi. Sırasıyla Türkiye Kupası kuraları, Süper Lig fikstürleri, 1. Lig fikstürleri ve 2. Lig fikstürleri çekildi. Erkekler Süper Lig 29 Eylül, Kadınlar Süper Lig 5 Ekim, Erkekler 1. Lig 28 Eylül, Kadınlar 1. Lig 29 Eylül, Erkekler 2. Lig 2 Kasım, Kadınlar 2. Lig 3 Kasım tarihlerinde oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak. 2019-2020 sezonu Lig fikstürleri ve Türkiye Kupası 1. turu eleme grupları eşleşmeleri şu şekilde oluştu

Erkekler 1.Lig 1.Hafta

29 Eylül Pazar

Aydın PTT – Mersin İdman Yurdu

Rize Gençlik Spor Klb – Başkent Akademi

Ankara Hentbol İhtisas – Seyhan Belediyesi

Bahçelievler SK – Sebenspor

Tokat Gençlik SK – 1957 Amasya Suluova

İstanbul Üniversitesi – Köyceğiz Belediyespor

Kadınlar 2.Lig A Grubu 1.Hafta

Göktürk Spor Kulübü – Ülkü Spor Kulübü

Defne Spor Kulübü – Bolu Belediyespor

Maltepe Spor Kulübü – Mudanya Belediyesi

Türkiye Kupası C Grubu (Ev Sahibi Sebenspor)

18-22 Aralık 2019

İzmir Büyük Şehir Belediyespor

Güneysu Spor Kulübü

Sebenspor Kulübü

Bahçelievler Belediyespor Kulübü

Köyceğiz Belediye Spor Kulübü