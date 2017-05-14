Haber: Aysun Beykoz

Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Finalleri mücadelelerinin ilkinde Bolu, İstanbul’a 11-9 yenildi. Temsilcimiz 2.maçta Elazığ takımı ile 12-12 berabere kaldı. Antalya’yı 14-1 yenen Bolu B Grubu’nun Antalya ve İstanbul’un arkasında 3.sırada bitirerek, A Grubu’nda 3.olan Sinop ile 5.lik-6.lık maçı oynamaya hak kazandı. Ekibimiz zorlu maçta Sinop takımını 12-11 yenerek Türkiye 5.si olmayı başardı. Son bölümde 2 yaş küçük oyuncuları oynatan ekibimiz üst üste 3.kez finallerde yer aldı.