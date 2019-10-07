Temsilcimiz Fark Atıyor

Haber: Birol Ertunç

Hedefini 1.Lig olarak belirleyen temsilcimiz sezon öncesi 2.hazırlık maçını 6 Ekim Pazar günü saat 17.00’de Karaçayır Spor Salonu’nda Maltepe SK ile oynadı. Bolu Belediyespor maçtan 43-32 galip ayrılarak gücünü gösterdi. Ekibimiz ilk hazırlık maçında Bursa ekibini 17-15 yenmişti. Temsilcimiz yeni sezona Karaçayır Spor Salonu’nda haftada 5 gün haftada 1 gün 374 Fit Clup Spor Salonu’nda çalışıyor. Ekibimizde bu sezon geçen yıldan 4 oyuncu yer almıyor. Onların yerine bu yıl alt yapıdan 2005 doğumlu pivot ve 2008 doğumlu kaleci A takıma takviye edildi. 20 kişilik oyuncu kadrosu bulunan Bolu Belediyespor hedefi önce play-off, sonra da 1.lige tekrar yükselmek olarak açıkladı. Takımımızın yaş ortalamasının ise 16-17 olduğu belirtiliyor.