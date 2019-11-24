Temsilcimiz Farklı Kaybetti

Haber: Erdal Tanrıverdi

İç sahada oynadığı 2 maçı da kazanan Artı Akademi 2.deplasman maçına Adana’da çıktı. Menderes Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk yarısı 52-38 ev sahibi takımın üstünlüğü ile tamamlandı. Temsilcimiz 2.yarıda hücumda çok etkisiz kaldı. Artı Akademi 2.deplasman maçında da 91-48 yenik ayrılarak 2.mağlubiyetini aldı. Temsilcimiz 5.Haftada 30 Kasım Cumartesi günü saat 13.00’te Karaçayır Spor Salonu’nda Bandırma 17 Eylül Spor’u konuk edecek.

Salon: Menderes Spor Salonu

Hakemler: Kamil Talha Olgun, Abdurrahman İnal

1P: 28-19 / 2P: 24-19 / 3P: 21-8 / 4P: 18-2