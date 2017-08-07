Haber: Gönül Olutürk

Önceki gün Erkekler 1.liginde mücadele eden Sakarya Büyükşehir belediye spor ile bir hazırlık maçı yapan ilimizin başarılı hentbol takımı Sebenspor ilk yarısını 17 - 16 geride kapattığı maçta 36 - 33 mağlup oldu. Yeni sezon için iddialı olmak için çalışmalarımızı günde çift antrenmanla devam ediyor. Geçen sezon şampiyonluğu kılpayı kaçıran temsilcimizde bu yılki hedef bir üst lige çıkabilmek. Sebenspor taraftarlarının desteğini bu yıl geçen yıldan daha fazla görmek istiyor.