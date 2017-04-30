Haber: Aysun Beykoz

Konya, Adana, Samsun, Kırıkkale, Ankara, Gaziantep ve Bolu gibi illerden 9 takımın katılacağı müsabakalar, 3 Mayıs’ta düzenlenecek teknik toplantının ardından başlayacak. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hayat Kısacık, yaptığı açıklamada, Oturarak Voleybol 2. Ligi’nde final müsabakalarının Karaman’ın ev sahipliği yapmasından büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Final grubunda ilk iki sırayı alan takımların önümüzdeki sezon 1.lig’de mücadele edeceğini belirtti.