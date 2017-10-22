Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvasıheyecanı 16 Ekim Pazartesi günü başladı ve 22 Ekim Pazar günü son bulacak. Tenisçiler Cumhuriyet KupasındaTek Bayanlar, Tek Erkekler, Gençler ve Çocuklar kategorilerinde doyasına bir mücadele edecekler. Tek Bayanlar, Tek Erkekler, Gençler ve Çocuklar kategorilerinde Karaçayır Tenis Kortlarında oynanan müsabakalarla ilgili bir değerlendirme yapan Abant Tenis İhtisas Kulübü Başkanı Ahmet Ulusoy, “Tenis İl Temsilciliğimizin organizasyonu ile Cumhuriyetimizin 94.üncü yılını bu yıldan başlayarak her yıl Fay Yamaner Mücevheratın katkıları ile taçlandıracağız..Sn Ahmet ve Fatih Yamaner’e sonsuz teşekkürlerimizle”şeklinde konuştu.

Haber: Gönül OLUTÜRK