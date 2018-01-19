Haber: Gönül Olutürk
Spor Genel Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Tenis Gençler A Kızlar-Erkekler İl Birinciliği müsabakaları sona erdi. Karaçayır Kapalı Tenis Kortlarında gerçekleşen müsabakalar sonucunda başarı sıralaması erkeklerde; 1. Mimar İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2. Bolu Anadolu İmam Hatip Lisesi 3. Bolu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi 4.İzzet Baysal Anadolu Lisesi, kızlarda; 1. Bolu Fen lisesi 2. Bolu Atatürk Anadolu Lisesi 3. Mustafa Çizmecioğlu Anadolu Lisesi 4.Sosyal Bilimler Lisesi şeklinde oldu. İlk sırayı alan takımlar ilimizi gruplarda temsil edecek.
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