Haber: Gönül Olutürk

Spor Genel Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Tenis Gençler A Kızlar-Erkekler İl Birinciliği müsabakaları sona erdi. Karaçayır Kapalı Tenis Kortlarında gerçekleşen müsabakalar sonucunda başarı sıralaması erkeklerde; 1. Mimar İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2. Bolu Anadolu İmam Hatip Lisesi 3. Bolu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi 4.İzzet Baysal Anadolu Lisesi, kızlarda; 1. Bolu Fen lisesi 2. Bolu Atatürk Anadolu Lisesi 3. Mustafa Çizmecioğlu Anadolu Lisesi 4.Sosyal Bilimler Lisesi şeklinde oldu. İlk sırayı alan takımlar ilimizi gruplarda temsil edecek.