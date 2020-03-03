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Teniste Şampiyon BAİBÜ

Antalya’da düzenlenen Üniversiteler Arası Tenis 2.Lig müsabakalarında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi şampiyonluğa uzandı.

Teniste Şampiyon BAİBÜ

Haber: C.Kutay Aykan

Üniversiteler Arası Tenis 2. Lig Kulüp Erkek-Kadın Müsabakaları önceki gün Antalya Mega Saray Otel’de gerçekleştirildi. Müsabakalarda Erkeklerde Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi takımı, Galatasaray Üniversitesi’nin üzerinde yer alarak ilk sırayı elde etmeyi başardı. 3.lük İstanbul Medipol Üniversitesi’nin, 4.lük ise Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin oldu. Temsilcimiz mücadelelerde sırasıyla İstanbul Medipol Üniversitesi’ni 2-1, Galatasaray Üniversitesi’ni 2-1,  Necmettin Erbakan  Üniversitesi’ni ise 3-0’lık skorlarla mağlup etti.  Final müsabakasında, diğer grubun 1.si olan Pamukkale Üniversitesi’ni 2-1 yenen temsilcimiz 1.lige çıkmayı başardı.

Büyük Başarının Mimarları

Antrenörlüğünü Burak Böcekci ve Doç.Dr. Hanifi Üzüm’ün yaptığı temsilcimizde erkeklerde Türkiye Şampiyonu olan kadroda Uğurcan Özer, Doğan Bayrak, İbrahim Habibana ve Habib Erdoğan yer aldı. Elde edilen büyük başarı sonrası temsilcimiz büyük sevinç yaşadı.

Kadınlarda 3.lük Geldi

Kadınlarda ise Ece Aydoğan, Fatma Sağlam, Ezgi Gölcük ve Eda Işık’tan oluşan takımımız  grubunu 3.sırada tamamlamayı başardı.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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