Haber: Aysun Beykoz

Spor Genel Müdürlüğü 2016-2017 eğitim öğretim yılı okul spor faaliyetleri takviminde yer alan okul sporları yıldızlar tenis il birinciliği müsabakaları önceki gün Karaçayır Tenis Kortlarında 3 kız 2 erkek takımın katılımıyla gerçekleşti. Kızlarda Gazipaşa Ortaokulu, Sakarya Ortaokulu ve Bilim Koleji derece yaparken erkeklerde 50.Yıl Ortaokulu ve Sakarya Ortaokulu önümüzdeki günlerde düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı elde ettiler. Yarışmalara katılım gösteren sporculara ödüllerini kurumumuz Şube müdürlerimizden Ramazan Demir,Hakkı Karabacakoğlu ve Muzaffer Akdoğan takdim ettiler. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü katılım gösteren tüm sporculara ve antrenörlere teşekkür etti.