Tescil de yok, play-off’da

Haber: Volkan Yılmaz

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, liglerin geleceği ile ilgili tartışmalara açıklık getirdi. Özdemir, koronavirüs sürecinin uzaması halinde liglerin mevcut haliyle tescil edilmesi veya ilerleyen dönemde play-off oynatılması iddialarının doğru olmadığını söyledi. Milliyet gazetesine konuşan Başkan Özdemir, “Şu an konuşulan iddialar asla doğru değil. Bu konular gündemimizde dahi yok. Bizim için sağlık her şeyden önce gelir" dedi. Fotoğrafa bu açıdan baktıklarını belirten Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı "Herkes kafasına göre, kendi kendine konuşuyor. Karar verici biziz. Ne play-off ne de liglerin mevcut haliyle tescili gündemimizde yer almıyor" dedi. Henüz hiç bir şeyin belli olmadığını kaydeden Özdemir, "Sanıldığı gibi ligin başlangıcıyla ilgili öyle belli bir tarih yok. Kulüpler Birliği ile bunu bile konuşmadık” ifadelerini kullandı.