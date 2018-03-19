Haber: Semih Baykal

Türkiye Voleybol Federasyonu 1.Lig Bayanlar Play-off yarı final karşılaşmaları son buldu ve finalistler belli oldu. Bolu temsilcisi Bolu Belediyespor ise son karşılaşmada Manisa Büyükşehir Belediyespor’a 3-1 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.

Kütahya’da oynanan Türkiye Voleybol Federasyonu 1.Lig Bayanlar Play-off yarı final heyecanı sona erdi. Turnuvada Bolu ilini temsil eden Bolu Belediyespor ilk maçta karşılaştığı Karayolları’nı 3-2 mağlup ederek galibiyetle başladı. İkinci maçta Türk Hava Yolları ile karşılaşan Bolu’nun Sultanları 3-0 mağlup olurken, son maçta Manisa Büyükşehir Belediyespor ile mücadele etti. İlk iki maça oranla etkisiz bir oyun sergileyen Bolu Belediyespor Bayan Voleybol takımı sahadan 3-1 mağlup ayrıldı ve turnuvaya veda eden takımlar arasında yer aldı. 3 gün boyunca süren yarı final mücadeleleri sonrasında finale çıkan takımlar ise Türk Hava Yolları, Karayolları, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ve Pursaklar Voleybol İhtisas oldu.