Tesisler Rakiplere Açık

Haber: Volkan Yılmaz
Boluspor’un TFF 1.Ligdeki rakiplerinin Karaçayır Tesisleri’nde idman yapması daha önce taraftarların ve camianın tepkisini çekmişti. Boluspor Kulübü hafta sonunda BAL Ligi 6.Grupta Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanan Göynük Belediyespor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor maçı öncesi tesislerini rakip takıma açtı. Kırıkkale Büyük Anadoluspor, Göynük Belediyespor maçı öncesi son idmanını Boluspor tesislerinde gerçekleştirdi. Neşeli şekilde gerçekleşen idmanın sonunda Kırıkkale Büyük Anadoluspor yöneticileri takıma tatlı ikramında bulundu. Boluspor’un rakip takıma tesisi kullandırması camiada tepki çekti.