Tesisleri Yerinde İncelediler

Haber: Birol Ertunç

Konuyla ilgili olarak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Rehberlik Denetim Başkanlığı Müfettişlerimizin 3 günlük ziyareti sırasında İl Müdürlüğümüz, ilçe müdürlüklerimiz ve bolu il ve ilçelerinde bulunan tesislerimiz gezildi. Tesislerimiz ve personellerimizin çalışmaları hakkında bilgi verildi. Ziyaret dün yapılan Aladağ Gençlik Kampı ziyareti ile sona erdi. Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ailesi olarak Rehberlik Denetim Başkanlığı Müfettişlerimize nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederiz” ifadeleri kullanıldı.