TFF 1. Lig'de 5. haftanın görünümü

Haber: Esra Perçin

Ligin 5. haftasında Giresunspor, Fatih Karagümrük'le sahasında 1-1 berabere kalırken, Eskişehirspor sahasında Ekol Göz Menemenspor'u 3-0 yendi. Haftanın kapanış maçında ise Akhisarspor, sahasında Hatayspor'u 3-1 mağlup etti. Cesar Grup Ümranyespor, haftayı beraberlikle kapatmasına rağmen Akhisarspor'un önünde averajla liderliğini sürdürdü.

HAFTANIN SONUÇLARI

İstanbulspor-Balıkesirspor: 2-2

Büyükşehir Beledye ErzurumsporAdanaspor: 2-1

Cesar Grup Ümraniyespor-Boluspor: 1-1

Osmanlıspor-Altınordu: 2-1

Altay-Keçiörengücü: 0-0

Adana Demirspor-Bursaspor: 4-1

Giresunspor-Fatih Karagümrük: 1-1

Eskişehrispor-Ekol Göz Menemenspor: 3-0

Akhisarspor-Hatayspor: 3-1