TFF 1. Lig'de 5. haftanın görünümü

Haber: Esra Perçin
Ligin 5. haftasında Giresunspor, Fatih Karagümrük'le sahasında 1-1 berabere kalırken, Eskişehirspor sahasında Ekol Göz Menemenspor'u 3-0 yendi. Haftanın kapanış maçında ise Akhisarspor, sahasında Hatayspor'u 3-1 mağlup etti. Cesar Grup Ümranyespor, haftayı beraberlikle kapatmasına rağmen Akhisarspor'un önünde averajla liderliğini sürdürdü.
HAFTANIN SONUÇLARI
İstanbulspor-Balıkesirspor: 2-2
Büyükşehir Beledye ErzurumsporAdanaspor: 2-1
Cesar Grup Ümraniyespor-Boluspor: 1-1
Osmanlıspor-Altınordu: 2-1
Altay-Keçiörengücü: 0-0
Adana Demirspor-Bursaspor: 4-1
Giresunspor-Fatih Karagümrük: 1-1
Eskişehrispor-Ekol Göz Menemenspor: 3-0
Akhisarspor-Hatayspor: 3-1