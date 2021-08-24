TFF 1. Lig'de görünüm

Haber: Erdal Tanrıverdi
Ligde haftanın kapanış maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında Bursaspor'u 2-1 yendi. Bereket Sigorta Ümraniyespor, konuk ettiği İstanbulspor'u 2-0 yenerek ikinci haftayı da lider geçti. Kırmızı beyazlı ekibimiz Boluspor bu haftayı BAY geçerek maç yapmadı.
TFF 1. Lig'de ikinci hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Yılport Samsunspor-Balıkesirspor: 3-1
Eyüpspor-Ankara Keçiörengücü: 2-1
Adanaspor-Gençlerbirliği: 0-0
Altınordu-Tuzlaspor: 1-3
Bereket Sigorta Ümraniyespor-İstanbulspor: 2-0
Royal Hastanesi Bandırmaspor-Menemenspor: 1-0
MKE Ankaragücü-Kocaelispor: 0-0
Manisa-Denizlispor: 1-0
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bursaspor: 2-1
Puan durumu
TFF 1. Lig'de ikinci hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle: