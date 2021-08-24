TFF 1. Lig'de görünüm

Haber: Erdal Tanrıverdi

Ligde haftanın kapanış maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında Bursaspor'u 2-1 yendi. Bereket Sigorta Ümraniyespor, konuk ettiği İstanbulspor'u 2-0 yenerek ikinci haftayı da lider geçti. Kırmızı beyazlı ekibimiz Boluspor bu haftayı BAY geçerek maç yapmadı.

TFF 1. Lig'de ikinci hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Yılport Samsunspor-Balıkesirspor: 3-1

Eyüpspor-Ankara Keçiörengücü: 2-1

Adanaspor-Gençlerbirliği: 0-0

Altınordu-Tuzlaspor: 1-3

Bereket Sigorta Ümraniyespor-İstanbulspor: 2-0

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Menemenspor: 1-0

MKE Ankaragücü-Kocaelispor: 0-0

Manisa-Denizlispor: 1-0

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bursaspor: 2-1

Puan durumu

TFF 1. Lig'de ikinci hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle: