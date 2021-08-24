TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'in ikinci haftasında oynanan maçlar, puan durumu ve üçüncü haftanın programı. TFF 1. Lig'in ikinci haftası oynanan tek maçla tamamlandı.

TFF 1. Lig'de görünüm

Haber: Erdal Tanrıverdi

Ligde haftanın kapanış maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında Bursaspor'u 2-1 yendi. Bereket Sigorta Ümraniyespor, konuk ettiği İstanbulspor'u 2-0 yenerek ikinci haftayı da lider geçti. Kırmızı beyazlı ekibimiz Boluspor bu haftayı BAY geçerek maç yapmadı.

TFF 1. Lig'de ikinci hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Yılport Samsunspor-Balıkesirspor: 3-1

Eyüpspor-Ankara Keçiörengücü: 2-1

Adanaspor-Gençlerbirliği: 0-0

Altınordu-Tuzlaspor: 1-3

Bereket Sigorta Ümraniyespor-İstanbulspor: 2-0

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Menemenspor: 1-0

MKE Ankaragücü-Kocaelispor: 0-0

Manisa-Denizlispor: 1-0

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bursaspor: 2-1

Puan durumu

TFF 1. Lig'de ikinci hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

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