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TFF 1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

TFF 1. Lig'in 8. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Boluspor-Denizli maçında Oğuzhan Çakır düdük çalacak.

TFF 1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligde haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

1 Ekim Cuma:

20.00 Altınordu-Menemenspor: Furkan Aksuoğlu

2 Ekim Cumartesi:

13.30 Tuzlaspor-Ankara Keçiörengücü: Oğuzhan Aksu

16.00 Balıkesirspor-Gençlerbirliği: Mustafa Kürşad Filiz

19.00 Adanaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Davut Dakul Çelik

19.00 Kocaelispor-İstanbulspor: Özgür Yankaya

3 Ekim Pazar:

13.30 Beypiliç Boluspor-Denizlispor: Oğuzhan Çakır

16.00 Yılport Samsunspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Kutluhan Bilgiç

19.00 Eyüpspor-Manisa: Alper Çetin

19.00 MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Hüseyin Göçek

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