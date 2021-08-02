TFF 1. Lig'de ilk 3 haftanın programı belli oldu.

2021-2022 sezonu TFF 1. Lig 1, 2 ve 3. hafta müsabakalarının programı açıklandı. TFF 1. Lig'de yeni sezon 13 Ağustos Cuma günü saat 20.30'da oynanacak Gençlerbirliği-Eyüpspor maçı ile başlayacak.

TFF 1. Lig'de ilk 3 haftanın programı belli oldu.

Haber: Erdal Tanrıverdi

Haftalık program

TFF'nin resmi internet adresinde yayınlanan haftalık program şu şekilde:

1. HAFTA

13 Ağustos Cuma

20.30 Gençlerbirliği - Eyüpspor

14 Ağustos Cumartesi

19.15 İstanbulspor - Manisa FK
21.45 Denizlispor - Bandırmaspor
21.45 Balıkesirspor - Boluspor

15 Ağustos Pazar

19.15 Tuzlaspor - MKE Ankaragücü
19.15 Ankara Keçiörengücü - Altınordu
21.45 Memenenspor - BB Erzurumspor
21.45 Bursaspor - Adanaspor

16 Ağustos Pazartesi

20.30 Kocaelispor - Ümraniyespor

2. HAFTA


20 Ağustos Cuma

20.30 Samsunspor - Balıkesirspor

21 Ağustos Cumartesi

17.00 Eyüpspor - Ankara Keçiörengücü
21.45 Altınordu - Tuzlaspor
21.45 Adanaspor - Gençlerbirliği

22 Ağustos Pazar

17.00 Bandırmaspor - Menemenspor
17.00 Ümraniyespor - İstanbulspor
19.15 MKE Ankaragücü - Kocaelispor
21.45 Manisa FK - Denizlispor

23 Ağustos Pazartesi

20.30 BB Erzurumspor - Bursaspor

3. HAFTA
27 Ağustos Cuma

20.30 Tuzlaspor - Boluspor

28 Ağustos Cumartesi

19.15 Ankara Keçiörengücü - Adanaspor
19.15 Kocaelispor - Samsunspor
21.45 Memenespor - Ümraniyespor
21.45 Bursaspor - Eyüpspor

29 Ağustos Pazar

19.15 BB Erzurumspor - Bandırmaspor
19.15 Gençlerbirliği - Manisa FK
21.45 Denizlispor - MKE Ankaragücü
21.45 İstanbulspor - Altınordu

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