TFF 1. Lig'de ilk haftanın görünümü

Haber: Okay Özcan
Bereket Sigorta Ümraniyespor, deplasmanda ligin yeni ekiplerinden Kocaelispor'u 3-0 mağlup ederek ilk hafta liderlik koltuğuna oturdu.
Ligin ilk haftasında alınan sonuçlar şöyle:
Gençlerbirliği-Eyüpspor: 2-4
İstanbulspor-Manisa: 3-4
Denizlispor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 0-2
Balıkesirspor-Beypiliç Boluspor: 1-0
Tuzlaspor-MKE Ankaragücü: 1-1
Ankara Keçiörengücü-Altınordu: 1-1
Bursaspor-Adanaspor: 1-1
Menemenspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-0
Kocaelispor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 0-3
Puan durumu
Ligde 2021-2022 sezonun ilk haftasında puan durumu şu şekilde oluştu: