TFF 1. Lig'de ilk haftanın görünümü

TFF 1. Lig'de 2021-2022 sezonu başlarken ilk haftayı Bereket Sigorta Ümraniyespor lider olarak geçti.

TFF 1. Lig'de ilk haftanın görünümü

Haber: Okay Özcan

Bereket Sigorta Ümraniyespor, deplasmanda ligin yeni ekiplerinden Kocaelispor'u 3-0 mağlup ederek ilk hafta liderlik koltuğuna oturdu.

Ligin ilk haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Gençlerbirliği-Eyüpspor: 2-4

İstanbulspor-Manisa: 3-4

Denizlispor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 0-2

Balıkesirspor-Beypiliç Boluspor: 1-0

Tuzlaspor-MKE Ankaragücü: 1-1

Ankara Keçiörengücü-Altınordu: 1-1

Bursaspor-Adanaspor: 1-1

Menemenspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-0

Kocaelispor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 0-3

Puan durumu

Ligde 2021-2022 sezonun ilk haftasında puan durumu şu şekilde oluştu:

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