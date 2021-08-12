TFF 1. Lig'de sezon açılıyor

Haber: Okay Özcan

Futbolda bu yıl 59. kez Süper Lig'e yükselme heyecanı yaşanacak. TFF 1. Lig'de normal sezonu ilk 2 sırada tamamlayan takımlar, doğrudan Süper Lig'e yükselecek. Bu iki ekibi takip eden 4 takım, Süper Lig'de yer alacak son kulüp olabilmek için play-off etabında kozlarını paylaşacak. Son 4 sırada yer alacaklar ise TFF 1. Lig'e veda edecek.

Süper Lig’den düşen Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Denizlispor, Gençlerbirliği ve MKE Ankaragücü ile TFF 2. Lig'den yükselen Eyüpspor, Kocaelispor ve Manisa’nın yanı sıra Adanaspor, Altınordu, Ankara Keçiörengücü, Balıkesirspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor, Beypiliç Boluspor, Bursaspor, İstanbulspor, Menemenspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor, Tuzlaspor ve Yılport Samsunspor ligde mücadele edecek.

Toplam 10 ekip teknik direktörünü değiştirdi

Ligde 19 ekipten 9'u aynı teknik direktörle yoluna devam ederken, diğerleri teknik heyetinde değişikliğe gitti.

Altınordu'da Hüseyin Eroğlu, Ankara Keçiörengücü’nde İlker Püren, Balıkesirspor’da Yusuf Şimşek, Boluspor’da Reha Erginer, Bursaspor’a Mustafa Er, Eyüpspor’da Zafer Turan, Kocaelispor’da Mustafa Reşit Akçay, Bereket Sigorta Ümraniyespor’da Recep Uçar ve Manisa’da Serkan Özbalta geçen sezon olduğu gibi takımlarının başında yer alacak.

İlk haftanın maç programı

Gençlerbirliği-Eyüpspor maçıyla başlayacak TFF 1. Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk hafta maç programı şöyle:

13 Ağustos Cuma

20.30 Gençlerbirliği-Eyüpspor (Eryaman)

14 Ağustos Cumartesi

19.15 İstanbulspor-Manisa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

21.45 Denizlispor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Denizli Atatürk)

21.45 Balıkesirspor-Beypiliç Boluspor (Balıkesir Atatürk)

15 Ağustos Pazar

19.15 Tuzlaspor-MKE Ankaragücü (Stadı açıklanmadı)

19.15 Ankara Keçiörengücü-Altınordu (Osmanlı)

21.45 Bursaspor-Adanaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

21.45 Menemenspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Menemen İlçe)