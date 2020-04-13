TFF 1. Lig'e damga vuran futbolcular

Haber: Volkan Yılmaz

28 haftası geride kalan ligde bazı futbolcular, sergilediği performansla takımını sırtladı, bazıları ne yapsa da sıralamayı değiştiremedi. Adından söz ettiren futbolcuları sizler için derledik.

Erkan Zengin

Erkan geldikten sonra farklı bir kimliğe bürünen Adana ekibi, şampiyonluk potasına girdi. Bu sezon toplam 20 maça çıkan 34 yaşındaki oyuncu, 6 gol, 12 asist kaydetti.

Mehmet Akyüz

Tıpkı Erkan Zengin'de olduğu gibi kazanan yine Adana Demirspor oldu. Demirspor'la 11 maçta 9 gol atan 34 yaşındaki golcü, transferin karşılığını vermiş oldu.

Marco Paixao

Geçen sezon siyah-beyazlı formayla 29 gol atarak gol kralı olan Portekizli santrfor, bu sezon 28 hafta sonunda 17 kez rakip fileleri sarstı. Gol krallığı yarışında en yakın rakibinin 6 gol önünde yer alan 35 yaşındaki Paixao, ilerleyen yaşına rağmen ligin en kaliteli gol ayaklarından biri olduğunu yine gösterdi.

Yusuf Abdioğlu

2 sezondur Hatayspor forması giyen Yusuf Abdioğlu, tam bir istikrar abidesi. Geçen sezon 38 maça çıkan Yusuf, bu sezon ise 26 maçta görev aldı. 1 gol, 1 asistle oymayan 30 yaşındaki futbolcu, agresif futboluyla dikkat çekiyor.

Yevhen Seleznyov

Ligin en tecrübeli oyuncuları arasında bulunan Seleznyov, 22 maçta 8 gol attı. Sezon sonu Bursa ile sözleşmesi bitecek olan Ukraynalı golcünün Süper Lig'e dönmesi bekleniyor.

Caner Hüseyin Bağ

Geçtiğimiz sezon sergilediği performansla Süper Lig ekiplerinin radarına giren Caner, bu sezon da rotasını bozmadı. 28 maça çıkan 29 yaşındaki oyuncu, takımının lider olmasındaki en büyük başrol oyuncularından birisi oldu.

Gökhan Değirmenci

Ligdeki 28 maçın 27'sinde ilk 11'de kaleyi koruyan 31 yaşındaki tecrübeli eldiven, hiç oyundan çıkmadan 2 bin 430 dakika sahada kalarak takımın bu sezon en uzun süre forma giyen ismi oldu.

Erhan Çelenk

Tecrübeli sol kanat oyuncusu Akhisarspor'un bu sezon çıktığı 28 lig, 1 Süper Kupa, 1 Türkiye Kupası maçının tamamında süre alan tek futbolcu oldu. Bu 30 maçın 26’sına ilk 11’de başlayan Erhan, attığı 8 golle Burhan’la birlikte takımın en skorer ismi olmayı da başardı.

Mirkan Aydın

Lider Hatay'ın en golcü futbolcusu Mirkan Aydın. Türkiye'ye Eskişehirspor formasıyla ayak basan Mirkan, Göztepe ve Altınordu forması giydikten sonra Hatay'a gelmişti. Geçtiğimiz sezon 12 gol atan 32 yaşındaki futbolcu, bu sezon 8 kez fileleri sarstı, takımının en skoreri oldu.

Andrija Vukovic

2015-2016'dan beri Balıkesirspor forması giyen Andrija Vukovic, her sezon istikrarlı performansını sürdürüyor. Ligin en iyi kalecileri arasında yer alan Vukovic, 22 maçta görev aldı. Mali sorunlarla başa çıkan Balkes'te kaptan Vukovic'in sergilediği tavır ise dikkat çekmişti.

Ibrahim Sehic

31 yaşındaki eldiven ligin en iyi kalecilerinden. Bosna Hersek Milli Takım kalesini de koruyan Sehic, kalesinde güven veriyor. Erzurumspor'da 28 maçta forma giyen ve 12 maçta kalesini gole kapatan Sehic'in ismi Beşiktaş ile de anılıyor.

Emrah Başsan

Süper Lig takımlarının tekliflerine rağmen Erzurumspor'da kalan Emrah, ligin en efektif oyuncuları arasında yer alıyor. Hücumda aktif olan ve atakları yönlendiren isim olan 27 yaşındaki futbolcu, 7 golde (2 gol, 5 asist) skora katkı sağladı.

Oltan Karakullukçu

Tecrübeli golcü attığı gollerle takımını üst tura taşımayı başarmıştı. Forvet oyuncusu olmasına rağmen oyuna katkısı ve hava toplarındaki başarısıyla arkadaşlarına alan açan 28 yaşındaki forvet, ligin en önemli oyuncuları arasında yer alıyor.