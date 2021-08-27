TFF 1. Lig'in 3. haftanın hakemleri açıklandı

Haber: Yasin Bilgi

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 3. hafta maçlarında görev alacak hakemler şöyle:

27 Ağustos Cuma:

20.30 Tuzlaspor-Beypiliç Boluspor: Ömer Faruk Turtay

28 Ağustos Cumartesi:

19.15 Ankara Keçiörengücü-Adanaspor: Mustafa Kürşad Filiz

19.15 Kocaelispor-Yılport Samsunspor: Murat Erdoğan

21.45 Bursaspor-Eyüpspor: Emre Kargın

21.45 Menemenspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Oğuzhan Aksu

29 Ağustos Pazar:

19.15 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Cihan Aydın

19.15 Gençlerbirliği-Manisa: Oğuzhan Çakır

21.45 Denizlispor-MKE Ankaragücü: Abdullah Buğra Taşkınsoy

21.45 İstanbulspor-Altınordu: Bülent Birincioğlu