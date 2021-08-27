TFF 1. Lig'in 3. haftanın hakemleri açıklandı

Haber: Yasin Bilgi
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 3. hafta maçlarında görev alacak hakemler şöyle:
27 Ağustos Cuma:
20.30 Tuzlaspor-Beypiliç Boluspor: Ömer Faruk Turtay
28 Ağustos Cumartesi:
19.15 Ankara Keçiörengücü-Adanaspor: Mustafa Kürşad Filiz
19.15 Kocaelispor-Yılport Samsunspor: Murat Erdoğan
21.45 Bursaspor-Eyüpspor: Emre Kargın
21.45 Menemenspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Oğuzhan Aksu
29 Ağustos Pazar:
19.15 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Cihan Aydın
19.15 Gençlerbirliği-Manisa: Oğuzhan Çakır
21.45 Denizlispor-MKE Ankaragücü: Abdullah Buğra Taşkınsoy
21.45 İstanbulspor-Altınordu: Bülent Birincioğlu