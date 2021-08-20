TFF 1. Lig yayın akışı belli oldu

Haber: Yasin Bilgi

TFF 1. Lig 2021-2022 sezonu karşılaşmaları 4 gün sürecek ikinci hafta karşılaşmalarında 9 maç, 8 farklı şehirden canlı yayınla TRT Spor ve TRT Avaz ekranlarında futbolseverlerle buluşuyor. TFF 1. Lig'de 12 farklı şehirden 19 takımın Süper Lig hedefi için müthiş rekabetinin tüm karşılaşmaları canlı yayınla ekranlara gelecek. Kırımız beyazlı ekibimiz Boluspor BAY olduğu için 2. haftayı maç yapmadan geçirecek.

TFF 1. Lig ikinci hafta karşılaşmalarının yayın akışı şu şekilde;

20 Ağustos 2021 Cuma

20.30: Samsunspor – Balıkesirspor TRT Spor

21 Ağustos 2021 Cumartesi

17.00: Eyüpspor - Ankara Keçiörengücü TRT Spor

21.45: Adanaspor – Gençlerbirliği TRT Spor

21.45: Altınordu - Tuzlaspor TRT Avaz

22 Ağustos 2021 Pazar

17.00: Ümraniyespor – İstanbulspor TRT Spor

19.15: Ankaragücü – Kocaelispor TRT Spor

21.45: Manisa BBSK – Denizlispor TRT Spor

23 Ağustos 2021 Pazartesi

20.30: BB Erzurumspor – Bursaspor TRT Spor