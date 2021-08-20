TFF 1. Lig yayın akışı belli oldu

Haber: Yasin Bilgi
TFF 1. Lig 2021-2022 sezonu karşılaşmaları 4 gün sürecek ikinci hafta karşılaşmalarında 9 maç, 8 farklı şehirden canlı yayınla TRT Spor ve TRT Avaz ekranlarında futbolseverlerle buluşuyor. TFF 1. Lig'de 12 farklı şehirden 19 takımın Süper Lig hedefi için müthiş rekabetinin tüm karşılaşmaları canlı yayınla ekranlara gelecek. Kırımız beyazlı ekibimiz Boluspor BAY olduğu için 2. haftayı maç yapmadan geçirecek.
TFF 1. Lig ikinci hafta karşılaşmalarının yayın akışı şu şekilde;
20 Ağustos 2021 Cuma
20.30: Samsunspor – Balıkesirspor TRT Spor
21 Ağustos 2021 Cumartesi
17.00: Eyüpspor - Ankara Keçiörengücü TRT Spor
21.45: Adanaspor – Gençlerbirliği TRT Spor
21.45: Altınordu - Tuzlaspor TRT Avaz
22 Ağustos 2021 Pazar
17.00: Ümraniyespor – İstanbulspor TRT Spor
19.15: Ankaragücü – Kocaelispor TRT Spor
21.45: Manisa BBSK – Denizlispor TRT Spor
23 Ağustos 2021 Pazartesi
20.30: BB Erzurumspor – Bursaspor TRT Spor