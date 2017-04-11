Haber: Aysun Beykoz

Süper Lig'e yükselmek için son durak olan lig, son yılların en heyecanlı yarışına sahne oluyor. 53 puanla lider durumda bulunan ve en yakın takipçisi Sivasspor'a fark atan Evkur Yeni Malatyaspor dışındaki takımlar için kalan haftalar daha zorlu geçecek.

Ligin ikinci sırasında yer alıp, Süper Lig'e direkt yükselmek için 3 takım ön plana çıktı. Sivasspor ikinci sırada yer alırken, Eskişehirspor 45 puanla üçüncü olarak takibini sürdürüyor. 43 puanlı Göztepe de son haftalara kadar iddiasını sürdürme arayışında olacak.

- Son bilet için büyük mücadele olacak

TFF 1. Lig'de ilk iki sırada yer alacak takımlar doğrudan Süper Lig'de mücadele hakkı elde edecek. Gelecek sezon Süper Lig'de yer alacak üçüncü takım ise oynanacak play-off maçlarının ardından belirlenecek. Ligin normal sezonunda ilk 2 ekibin ardından 3, 4, 5 ve 6. sırayı olacak 4 takım, play-off'ta mücadele hakkını yakalayacak. Sivasspor, Eskişehirspor ve Göztepe bir yandan ilk 2 sırada yer alarak doğrudan üst lige yükselme hakkını kovalarken, diğer yandan da play-off sıralaması için yerlerini korumayı hedefleyecek. Bu takımların yanı sıra Ümraniyespor ve hemen ardında yer alan Giresunspor, Boluspor, Balıkesirspor ve Altınordu, play-off için kalan haftaları iyi değerlendirmeye çalışacak. Play-off'a kalacak 4 takım, 3-6, 4-5 şeklinde eşleşerek, çift maç eleme usulüne göre karşı karşıya gelecek. Final ise tarafsız sahada tek maç olarak yapılacak ve rakibine üstünlük kuran ekip, Süper Lig'e yükselen üçüncü takım olacak.

- Düşmeme mücadelesinde de heyecan büyük

1. Lig'in alt sıralarında da rekabet en üst seviyede yaşanıyor.Küme düşmeme mücadelesinde 9 takım öne çıkıyor. Bandırmaspor son sırada bulunurken, Mersin İdmanyurdu, Büyükşehir Gaziantepspor ve Manisaspor alt sıralardan kurtulma mücadelesi veriyor. Şanlıurfaspor, düşmeme mücadelesinde kalan maçlarını kazanmayı hedefleyecek. Samsunspor ve Elazığspor, Adana Demirspor ile Denizlispor, hata yapmayıp ligde kalmaya çalışacak. Ligde normal sezonun bitiminde son 3 sırada yer alacak takımlar 2. Lig'e düşecek.