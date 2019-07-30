TFF 1. Ligde Geri Sayım

Haber: Birol Ertunç

2016- 2017 sezonunda ligi lider tamamlayan Sivassspor 34 maçından 17, 2’inci tamamlayan Malatyaspor ise 18 maçını kazanmıştı. Sivasspor anılan sezonda iç sahada 17 maçının 12’sini kazanmış, 4 maçta berabere kalmış, 1 maçını kaybetmişti.

2018- 2019 SEZONU

TFF 1. Lig’de 2018 – 2019 sezonunda şampiyon olan Denizlispor 34 maçının 21’ini kazandı, 9 beraberlik ve 4’de yenilgi aldı. Denizlispor iç sahada 9, dış sahada ise 12 maç kazandı. Ligi ikinci bitirerek Süper lige çıkan Gençlerbirliği ise 34 maçın 22’sinden galibiyetle ayrıldı. Gençlerbirliği iç ve dış sahada 11 maç kazandı.

PLAY-OFF

Geçen sezon 1. ligde play offa kalma mücadelesi oldukça çetin geçti ve önceki yıllara göre playoffa kalan takımların puanları da artış kaydetti. Geçen sezon play-offa kalan Adana Demirspor 58, Gazişehir 59, Osmanlıspor 62, Hatayspor ise 67 puan toplamıştı.

FAVORİLER

16 Ağustos’ta başlayacak olan ligde İstanbulspor, Bursaspor, Akhisarspor, Osmanlıspor, Erzurumspor, Eskişehirspor ve Altınordu favoriler arasında yer alıyor. Geçen sezon süper ligde yer alan Erzurumspor Bursaspor ve Akhisarspor kadrolarını büyük oranda koruyarak, lige iddialı başlamayı hedefliyor. Ligde maddi açıdan zorlu bir süreç geçiren Eskişehirspor ise tüm olumsuzluklara rağmen ilk iki sıra için aday gösteriliyor. Futbol camiasında 1’inci lig ekiplerinden Menemenspor ve geçen sezonu 3’üncü sırada bitiren Hatayspor’un da sürpriz yaparak ilk ikiye girebileceği konuşuluyor.