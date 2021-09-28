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TFF 1. Lig’de haftanın görünümü

TFF 1. Lig’in 7. haftası oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Evinde Manisa FK’yı 1-0 yenen Bereket Sigorta Ümraniyespor zirvedeki yerini korudu.

TFF 1. Lig’de haftanın görünümü

TFF 1. Lig’in 7. haftası oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Haftanın kapanış maçında Yılport Samsunspor, Denizlispor ’u deplasmanda 3-2 mağlup etti. Evinde Manisa FK’yı 1-0 yenen Bereket Sigorta Ümraniyespor zirvedeki yerini korudu.

Ligin 7. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Kocaelispor-Tuzlaspor: 1-0

Bereket Sigorta Ümraniyespor-Manisa: 1-0

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adanaspor: 3-1

Gençlerbirliği-Beypiliç Boluspor: 1-0

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Altınordu: 2-1

Menemenspor-Eyüpspor: 1-1

İstanbulspor-Balıkesirspor: 1-0

Bursaspor -MKE Ankaragücü: 0-4

Denizlispor-Yılport Samsunspor: 2-3

Ligde 8. haftanın programı şöyle:

1 Ekim Cuma:

20.00 Altınordu-Menemenspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

2 Ekim Cumartesi:

13.30 Tuzlaspor-Ankara Keçiörengücü (Vefa)

16.00 Balıkerispor-Gençlerbirliği (Balıkesir Atatürk)

19.00 Adanaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Yeni Adana)

19.00 Kocaelispor-İstanbulspor (Kocaeli)

3 Ekim Pazar:

13.30 Beypiliç Boluspor-Denizlispor (Bolu Atatürk)

16.00 Yılport Samsunspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Eyüpspor-Manisa (Eyüp)

19.00 MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Eryaman)

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