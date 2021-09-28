TFF 1. Lig’de haftanın görünümü

TFF 1. Lig’in 7. haftası oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Haftanın kapanış maçında Yılport Samsunspor, Denizlispor ’u deplasmanda 3-2 mağlup etti. Evinde Manisa FK’yı 1-0 yenen Bereket Sigorta Ümraniyespor zirvedeki yerini korudu.
Ligin 7. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Kocaelispor-Tuzlaspor: 1-0
Bereket Sigorta Ümraniyespor-Manisa: 1-0
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adanaspor: 3-1
Gençlerbirliği-Beypiliç Boluspor: 1-0
Royal Hastanesi Bandırmaspor-Altınordu: 2-1
Menemenspor-Eyüpspor: 1-1
İstanbulspor-Balıkesirspor: 1-0
Bursaspor -MKE Ankaragücü: 0-4
Denizlispor-Yılport Samsunspor: 2-3
Ligde 8. haftanın programı şöyle:
1 Ekim Cuma:
20.00 Altınordu-Menemenspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
2 Ekim Cumartesi:
13.30 Tuzlaspor-Ankara Keçiörengücü (Vefa)
16.00 Balıkerispor-Gençlerbirliği (Balıkesir Atatürk)
19.00 Adanaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Yeni Adana)
19.00 Kocaelispor-İstanbulspor (Kocaeli)
3 Ekim Pazar:
13.30 Beypiliç Boluspor-Denizlispor (Bolu Atatürk)
16.00 Yılport Samsunspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Eyüpspor-Manisa (Eyüp)
19.00 MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Eryaman)