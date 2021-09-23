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TFF 1. Ligde haftanın programı

TFF 1. Lig'in 7. haftası Cuma günü oynanacak tek maçla başlayacak. Haftanın açılış maçında Kocaelispor ile Tuzlaspor, Kocaeli Stadı'nda saat 20.00'de karşılaşacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 7. hafta maçlarının programı şöyle:

TFF 1. Ligde haftanın programı

24 Eylül Cuma

20.00 Kocaelispor-Tuzlaspor (Kocaeli)

25 Eylül Cumartesi:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Manisa (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adanaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Gençlerbirliği-Beypiliç Boluspor (Eryaman)

26 Eylül Pazar:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Altınordu (Bandırma 17 Eylül)

16.00 İstanbulspor-Balıkesirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Menemenspor-Eyüpspor (Menemen İlçe)

19.00 Bursaspor-MKE Ankaragücü (Bitci Timsah Park)

27 Eylül Pazartesi:

20.00 Denizlispor-Yılport Samsunspor (Denizli Atatürk)

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