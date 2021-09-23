TFF 1. Ligde haftanın programı

TFF 1. Lig'in 7. haftası Cuma günü oynanacak tek maçla başlayacak. Haftanın açılış maçında Kocaelispor ile Tuzlaspor, Kocaeli Stadı'nda saat 20.00'de karşılaşacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 7. hafta maçlarının programı şöyle: