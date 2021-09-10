TFF 1. Ligde haftanın programı

Haber: C. Kutay Aykan

TFF 1. Lig'de ise haftanın ilk müsabakasında Bereket Sigorta Ümraniyespor, Royal Hastanesi Bandırmaspor'u ağırlayacak. İstanbul'da saat 16.30'da başlayacak mücadele Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın maç programı şöyle:

TFF 1. Lig

11 Eylül Cumartesi

16.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

17.00 Eyüpspor-Denizlispor (Eyüp)

20.00 Manisa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Spor Toto Akhisar)

20.00 Adanaspor-Menemenspor (Yeni Adana)

12 Eylül Pazar:

17.00 Beypiliç Boluspor-Kocaelispor (Bolu Atatürk)

17.00 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği (Eryaman)

20.00 Altınordu-Bursaspor (Aziz Kocaoğlu)

20.00 Yılport Samsunspor-Ankara Keçiörengücü (Samsun Yeni 19 Mayıs)

13 Eylül Pazartesi:

20.00 Balıkesirspor-Tuzlaspor (Balıkesir Atatürk)