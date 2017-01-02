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02 Ocak 2017 Pazartesi
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    • TFF 1. Ligde İlk Yarının En’leri

    Ligin ilk bölümünde 29 gole ulaşan Eskişehirspor, en golcü takım, 11'er kez fileleri havalandıran Balıkesirspor'dan Bekamenga ve Boluspor’dan Poepon en golcü isimler oldu.

    02 Ocak 2017 Pazartesi 13:26
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    TFF 1. Ligde İlk Yarının En’leri

    Haber: Esra Öztürk

    Ligde 144 müsabakada toplam 360 gol atılırken, maç başına gol ortalaması 2,5, hafta başına düşen gol sayısı da 22,5 olarak gerçekleşti. Eskişehirspor, attığı 29 golle ilk bölümün en golcü takımı unvanını aldı. Eskişehirspor'u 28 golle Balıkesirspor, 27 golle Göztepe izlerken Samsunspor ise 6 golle en az gol atan ekip olarak dikkati çekti. Bu süreçte Altınordu ve Denizlispor 23'er gol atarken, 16 maçta 14 gol atan Manisaspor en az gol sevinci yaşıyan ekipler arasında yer aldı. Balıkesirspor'dan Bekamenga ile Boluspor'dan Poepon, 11'er golle krallık yarışında ilk sırayı paylaşırken, Malatyaspor'dan Boubacar 10, Göztepe'den Jahovic ise 9 gol üretti

    Ayaklar çalıştı

    Ligdeki 360 golün 215'ini ev sahibi ekipler, 145'ini deplasman takımları attı. Gollerin 261'i ayakla, 54'ü kafayla, 34'ü penaltıdan atılırken, futbolcular 10 kez topu kendi ağlarına gönderdi. Ligin ilk 16 maçlık periyodunu zirvede tamamlayarak Süper Lig için büyük avantaj elde eden Göztepe ilginç istatistik üstünlükler elde etti. Sarı-kırmızılılar 11 golle ligin en fazla sağ kanattan gol bulan ekibi olurken 8 gollü Eskişehir, 7 gollü Ümraniyespor, 6'şar gollü Balıkesir ve Boluspor'u geçti. Bal-Kes ve Altınordu ise 6'şar golle sol kanatta tüm rakiplerini geri bıraktı. İki Ege ekibini 5 golle Eskişehir 4 golle Göztepe izledi.

    İlk yarıda 16 penaltı kaçtı

    Toplam 50 penaltı kararı verildi, 34'ü gol oldu. Penaltıdan 4 golü bulunan Eskişehir, 4 penaltı vuruşunu değerlendiremedi. Eskişehir aleyhine verilen 5 penaltı vuruşundan 4'ünde rakipleri gol sevinci yaşayamadı. Balıkesir, Bolu, Elazığ 2'şer, A.Demir, Gaziantep BŞB, Denizli, Giresun, Manisa ve Samsun birer penaltı atışını değerlendiremedi. Penaltıdan en fazla gol bulan takım Balıkesir (5) olurken, Bolu, Elazığ, Yeni Malatya ve Mersin İ.Y'nin penaltı golü bulunmuyor.

    Kaleyi şaşıranlar

    Toplam 8 takımdan 10 oyuncu kendi kalesine gol attı. Balıkesir ve Sivaslı oyuncular 2'şer kez kendi ağlarını havalandırdı. Ligde kendi kalesine gol atan futbolcular şöyle: Oğuzhan Berber (Adana Demirspor), Yusuf Abdioğlu (Altınordu), Glumac, Oğuzhan Çapar (Balıkesirspor), Diarra (Boluspor), Dimov (Manisaspor), Bekir Sevgi (Samsunspor), Boye, Ziya Erdal (Sivasspor), Ramazan (Şanlıurfa)

    Anahtar Kelimeler: Ligin, Ilk, Bölümünde, 29, Gole

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