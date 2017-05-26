Haber: Aysun Beykoz

Geçen yıl sadece Altınordu'nun teknik direktör değişikliği yapmadığı TFF 1. Lig'de 2016-2017'de Altınordu'nun yanı sıra Boluspor ve Evkur Yeni Malatyaspor, sezona başladıkları teknik direktörlerle yollarını ayırmadı. Play-off'a kalmayı averajla kaçıran Altınordu'da Hüseyin Eroğlu, Süper Lig'e yükselen Evkur Yeni Malatyaspor'da İrfan Buz ve play-off'ta mücadele edecek Boluspor'da Fuat Çapa, 34 maçta da görev yaptı.

46 farklı isim görev yaptı

Geçici isimlerle 46 teknik direktörün görev yaptığı TFF 1. Lig'de 4 isim, ikişer takımda görev aldı. Sezona Adana Demirspor'da başlayan Erkan Sözeri, 2016-2017'yi Ümraniyespor'da, Sivasspor'dan ayrılan Osman Özköylü ise Samsunspor'da tamamladı. Ogün Temizkanoğlu Elazığspor ve Şanlıurfaspor'u, Yusuf Şimşek ise Mersin İdmanyurdu ve Bandırmaspor'u çalıştırdı.

En çok teknik değişikliğe giden kulüp Şanlıurfaspor

TFF 1. Lig'de en çok teknik direktör değişikliğine giden kulüp ise küme düşen Şanlıurfaspor oldu. Lige Ünal Karaman ile başlayan Şanlıurfaspor, 5 teknik adam değiştirdi. Küme düşen diğer takımlardan Bandırmaspor ile Mersin İdmanyurdu ise 4'er teknik direktör değişikliğine gitti. Denizlispor ve Büyükşehir Gaziantepspor da sezon boyunca 4 teknik adamla çalıştı.

Süper Lig'e çıktılar

Sezona Göztepe ile Süper Lig hedefiyle başlayan teknik direktör Okan Buruk, 25. haftada görevinden ayrıldıktan sonra Süper Lig ekibi Akhisar Belediyespor'un başına geçti.Sivasspor'da Osman Özköylü'den sonra göreve gelen Mesut Bakkal, bu takımda 20 hafta görev yaptıktan sonra görevinden ayrıldı. Bakkal, Süper Lig temsilcilerinden Kayserispor'la anlaştı.

Teknik direktörler

Ligde bu sezon takımların başında sahaya çıkan isimler ve maç sayıları şöyle:

Adana Demirspor: Erkan Sözeri (6), Engin İpekoğlu (24), Tekin İncebaldır (4)

Altınordu: Hüseyin Eroğlu (34)

Balıkesirspor: Reha Erginer (4), Engin Çatır (2), Can Cangök (28)

Bandırmaspor: İsmail Ertekin (9), Feyyaz Uçar (12), Yusuf Şimşek (6), Mustafa Uğur (7)

Boluspor: Fuat Çapa (34)

Büyükşehir Gaziantepspor: Bülent Bölükbaşı (10), Metin Diyadin (11), Oğuz Çetin (6), Hüseyin Kalpar (7)

Denizlispor: Selahattin Dervent (7), Ali Tandoğan (19), Mehmet Ali Keskinler (2), Ali Yalçın (6)

Elazığspor: Ogün Temizkanoğlu (10), Bayram Bektaş (24)

Eskişehirspor: Alpay Özalan (20), Burhaneddin Beadini (1), Mustafa Denizli (13)

Evkur Yeni Malatyaspor: İrfan Buz (34)

Giresunspor: Mustafa Kaplan (10), Yücel İldiz (24)

Göztepe: Okan Buruk (25), Yılmaz Vural (9)

Manisaspor: Osman Bilik (2), Koray Palaz (4), Sait Karafırtınalar (28)

Mersin İdmanyurdu: Levent Arıkdoğan (8), Yusuf Şimşek (9), Memduh Özbalta (5), Levent Eriş (12)

Samsunspor: Engin Korukır (4), Kenan Yelek (2), Osman Özköylü (28)

Sivasspor: Osman Özköylü (5), Mesut Bakkal (20), Samet Aybaba (9)

Şanlıurfaspor: Ünal Karaman (11), İhsan Karabulut (3), Kemal Kılıç (9), Ogün Temizkanoğlu (8), Hayati Soydaş (3)

Ümraniyespor: Ahmet Taşyürek (7), Erkan Sözeri (27)