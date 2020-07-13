TFF 1. LİGE 5 TAKIM MI ÇIKACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) bugün TFF 2. ve TFF 3. Lig'in nasıl tescil edileceğini bugün karara bağlaması bekleniyor. Dün yapılan toplantıda kulüpler ya ilk 5 takımın bir üst lige çıkartılmasını ya da play-off oynatılmasını istemişti.

2. Lig'den 5 takım TFF 1. Lig’e

Ajansspor'un edindiği bilgiye göre TFF’nin masasında şu formül bulunuyor:

TFF, bugün vereceği kararlar doğrultusunda 2. Lig’den 1. Lig’e toplam 5 takımın çıkartılmasını kararlaştırabilir. Bu formüle göre gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlarla, en iyi bir üçüncü takım, üst lige yükselecek. Bu karar çıkarsa TFF 1. Lig önümüzdeki sezon toplam 20 takımla oynanacak.

Peki bu takımlar hangileri?

TFF 2. Lig Beyaz Grup

Yılport Samsunspor

Manisa Futbol Kulübü

Hekimoğlu Trabzon (İki grup içinde en iyi 3. olduğu için)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup

Bandırmaspor

Ankara Demirspor

3. Lig’den ilk 2’ler çıkıyor

TFF’nin bugün vereceği karalardan biri de TFF 3. Lig için olacak. Ancak burada alınacak karar, TFF 2. Lig’in seneye nasıl oynanacağıyla da ilgili. TFF, yeni sezonda 2. Lig’i tıpkı bu sezon olduğu gibi, iki ayrı grupta yaparsa bu durumda 3. Lig’den 2’şer takım çıkacak.

Bu takımlar da şöyle:

1. Grup

Serik Belediyespor

Anagold 24Erzincanspor

2. Grup

Kocaelispor

Belediye Derincespor

3. Grup

Karacabey Belediyespor

Somaspor

Önümüzdeki sezon TFF 2. Lig’in statüsü değişirse, TFF 3. Lig’den daha fazla takım üst lige çıkabilecek. 3. Lig kulüpleri, ilk 5 takımın bir üst lige çıkmasını istiyor.

Küme düşme olacak mı?

Kulüpler, 2 ve 3.Lig’de küme düşmenin kaldırılmasını da talep ediyor. Bugün bu talep de karara bağlanacak. TFF’nin bu öneriye sıcak baktığı belirtiliyor.

Küme düşme kaldırılmazsa 2 ve 3. Lig’de gruplardan 3’er takım bir alt lige gidecek.

Şu anda küme düşme riski taşıyan takımlar şöyle:

TFF 2. Lig

Beyaz Grup:

Amed SF

Gümüşhanespor

Şanlıurfaspor

Kırmızı Grup

Niğde Anadolu FK

Elazığspor

Kardemir Karabükspor

TFF 3. Lig

1. Grup

Erzinspor

Tokatspor

Manisaspor

2. Grup

1877 Alemdağ

Payaspor

Kemerspor 20033. Grup

Altındağ Belediyespor

Medicalpark Batman Petrolspor

Modafen

Bu takımların zaten matematiksel olarak da düşmesi kesinleşmişti.

Küme düşme kaldırılırsa

TFF’nin bugün vereceği kararlar doğrultusunda küme düşme kaldırılırsa ve önümüzdeki sezon statü değişikliği yapılmazsa TFF 2. Lig, 21’er takımlı 2 grupta oynanacak. 3. Lig’de ise takım sayısı Bölgesel Amatör Lig'lerden gelecek takım sayılarına göre belli olacak.