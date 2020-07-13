TFF 1. LİGE 5 TAKIM MI ÇIKACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) bugün TFF 2. ve TFF 3. Lig'in nasıl tescil edileceğini bugün karara bağlaması bekleniyor. Dün yapılan toplantıda kulüpler ya ilk 5 takımın bir üst lige çıkartılmasını ya da play-off oynatılmasını istemişti.
2. Lig'den 5 takım TFF 1. Lig’e
Ajansspor'un edindiği bilgiye göre TFF’nin masasında şu formül bulunuyor:
TFF, bugün vereceği kararlar doğrultusunda 2. Lig’den 1. Lig’e toplam 5 takımın çıkartılmasını kararlaştırabilir. Bu formüle göre gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlarla, en iyi bir üçüncü takım, üst lige yükselecek. Bu karar çıkarsa TFF 1. Lig önümüzdeki sezon toplam 20 takımla oynanacak.
Peki bu takımlar hangileri?
TFF 2. Lig Beyaz Grup
Yılport Samsunspor
Manisa Futbol Kulübü
Hekimoğlu Trabzon (İki grup içinde en iyi 3. olduğu için)
TFF 2. Lig Kırmızı Grup
Bandırmaspor
Ankara Demirspor
3. Lig’den ilk 2’ler çıkıyor
TFF’nin bugün vereceği karalardan biri de TFF 3. Lig için olacak. Ancak burada alınacak karar, TFF 2. Lig’in seneye nasıl oynanacağıyla da ilgili. TFF, yeni sezonda 2. Lig’i tıpkı bu sezon olduğu gibi, iki ayrı grupta yaparsa bu durumda 3. Lig’den 2’şer takım çıkacak.
Bu takımlar da şöyle:
1. Grup
Serik Belediyespor
Anagold 24Erzincanspor
2. Grup
Kocaelispor
Belediye Derincespor
3. Grup
Karacabey Belediyespor
Somaspor
Önümüzdeki sezon TFF 2. Lig’in statüsü değişirse, TFF 3. Lig’den daha fazla takım üst lige çıkabilecek. 3. Lig kulüpleri, ilk 5 takımın bir üst lige çıkmasını istiyor.
Küme düşme olacak mı?
Kulüpler, 2 ve 3.Lig’de küme düşmenin kaldırılmasını da talep ediyor. Bugün bu talep de karara bağlanacak. TFF’nin bu öneriye sıcak baktığı belirtiliyor.
Küme düşme kaldırılmazsa 2 ve 3. Lig’de gruplardan 3’er takım bir alt lige gidecek.
Şu anda küme düşme riski taşıyan takımlar şöyle:
TFF 2. Lig
Beyaz Grup:
Amed SF
Gümüşhanespor
Şanlıurfaspor
Kırmızı Grup
Niğde Anadolu FK
Elazığspor
Kardemir Karabükspor
TFF 3. Lig
1. Grup
Erzinspor
Tokatspor
Manisaspor
2. Grup
1877 Alemdağ
Payaspor
Kemerspor 20033. Grup
Altındağ Belediyespor
Medicalpark Batman Petrolspor
Modafen
Bu takımların zaten matematiksel olarak da düşmesi kesinleşmişti.
Küme düşme kaldırılırsa
TFF’nin bugün vereceği kararlar doğrultusunda küme düşme kaldırılırsa ve önümüzdeki sezon statü değişikliği yapılmazsa TFF 2. Lig, 21’er takımlı 2 grupta oynanacak. 3. Lig’de ise takım sayısı Bölgesel Amatör Lig'lerden gelecek takım sayılarına göre belli olacak.