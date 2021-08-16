TFF 1. Lig’in En Değerli Takımları Belli Oldu

Haber: C. Kutay Aykan

TFF 1. Lig’in piyasa değeri en yüksek takımları belli oldu. Bursaspor, bu sezon piyasa değeri en yüksek takımı haline gelirken, onu Samsunspor takip etti. Kırmızı beyazlı ekibimiz listenin orta sıralarında yer alırken 5.85 milyon Euro değerle 10. Sırada yer aldı.

En değerli Selmani

Bursaspor (14 milyon 600 bin Euro), Samsunspor (12,2 milyon Euro), Manisa FK (9.5 milyon Euro) ve İstanbulspor (8.6 milyon Euro) takip etti. Yeşil-beyazlı takımın en değerli ismi ise yeni transferi Tim Matavz oldu. Sloven oyuncunun piyasa değeri 1 milyon 800 bin Euro olarak belirlendi. Golcü oyuncuyu takım içinde Massimo Bruno (1,5 milyon Euro), Emirhan Aydoğan (875 bin Euro) ve Batuhan Kör (850 bin Euro) takip etti. Boluspor’da ise en değerli oyuncu 700 bin Euro piyasa değeri ile kaleci Gentian Selmani oldu.