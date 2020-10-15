"TFF, 16 Ekim'de ödeme yapacak"

Haber: C.Kutay Aykan

Royal Hastanesi Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Onur Göçmez, "Stadyumlarda localara seyirci alınması Bandırmaspor'u ilgilendirmiyor. Çünkü stadyumumuzda loca yok. TFF'ye başvuruda bulunduk. Locası olmayan kulüplerin, VİP tribünleri kullanmasını istedik. TFF'den bu konuda geri dönüş olacağını düşünüyoruz. Localara seyirci alınması doğru bir karar. Fakat stadyumlara %10 - %20 seyirci alınması daha sağlıklı olacaktır. Bu kuralları destekliyorum." ifadelerini kullandı.

TFF'den ikinci ödeme

TFF'nin 16 Ekim'de kulüplere ödeme yapacağını belirten Göçmez, "TFF'den geçtiğimiz hafta ödeme geldi. Bu ödeme naklen yayın gelirlerinden avans ücretiydi. 16 Ekim'de de aynı şekilde bir ödemenin yapılacağı tarafımıza bildirildi. Bu ödemeler çok gecikti. Bu da ne yazık ki bizleri etkiledi. Bandırma'dan henüz yeterli desteği de alamadık. Başarı geldikçe destek de mutlaka olacaktır. Bandırmaspor olarak çok iyi bir yönetim oluşturduk. Hedefimiz bu sezon play-off, play-off üzerinden de şampiyonluk." dedi.

Rahmi Anıl ve Abdurrahim için özel madde

Trabzonspor'dan kiralanan Abdurrahim Dursun ve Rahmi Anıl Başaran'ın sözleşme detaylarından bahseden Onur Göçmez, "Rahmi Anıl ve Abdurrahim Dursun'un sözleşmesinde 15 maçta oynar maddesi var. Bu da gayet normal. Trabzonspor iki oyuncu için bizden kiralama bedeli almadı." açıklamasında bulundu.