Giresunspor 6 haftadır kazanıyor. 6 maçta 18 puan yapan yeşil-beyazlılar 16.haftada 21 puanla 10.sırada bulunuyordu. Elazığspor ise dış sahada sadece 2 kez kazanabildi. Mor-beyazlılar düşme tehlikesini yakından hissediyor.

BANDIRMASPOR 4 – 0 ŞANLIURFASPOR

Balıkesirspor’dan 5 yiyen Bandırmaspor Feyyaz Uçarla yollarını ayırdıktan sonra ilk maçında 4 golle kazandı. Şanlıurfaspor 7 maçtan beri kazanamıyor. son galibiyetini 25 Aralık’ta Manisaspor’a karşı almıştı.

ADANA DEMİRSPOR 1 – 2 BALIKESİRSPOR

Adana Demirspor bu yenilgiyle ilk 6 yolunda büyük bir yara aldı. Balıkesirspor ise son 2 haftada 6 puanı cebine koyarak ilk 6 için büyük avantaj yakaladı. Konuk ekipte Burak Çalık performansı ile takımını sırtlamaya devam ediyor.

GÖZTEPE A.Ş. 1 – 0 MANİSASPOR

Göztepespor ligde 5 maçtır kaybetmiyor. Play-off için oldukça önemli bir avantajı olan Göztepespor ilk 2 yarışını da bırakmıyor. 2 maçtır kaybeden Manisaspor ise düşmeme mücadelesi veren rakiplerinin nefesini ensesinde hissediyor.

SAMSUNSPOR 3 – 0 BOLUSPOR

Samsunspor Boluspor’a fark atarak olmak ya da olmamak maçını kazandı ve ligde kalma adına oldukça umutlandı. Boluspor ise son haftalardaki başarısız sonuçlara bir yenisini daha ekleyerek üst üste 5.deplasman maçını da kazanamadı. Boluspor 2.yarıda oynadığı 6 maçta sadece 5 puan alarak ilk 6 yarışında geride kaldı.

SİVASSPOR 1 – 0 GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR

Sivasspor iç saha maçlarında hata yapmayarak ilk 2 için en büyük adaylardan biri olduğunu bir kez daha kanıtladı. Gaziantep ekibi ise ligde ne çıkma ne de düşme yarışının içine girmeyeceğini ve iddiasız bir takım olduğunu adeta ispatladı. Kalan haftalar antep ekibi için sıradan geçecek gibi görünüyor.

ESKİŞEHİRSPOR 0 – 0 ÜMRANİYESPOR

Eskişehirspor beklenmedik puan kayıplarına bir yenisi daha ekleyerek ilk 2 yolunda önemli yara aldı. ancak ev sahibi için umutlar henüz tükenmedi. 2.ile arada sadece 2 puan var. Ümraniyespor ise play-off için bundan sonra seri yakalamak zorunda. 1 puan onlar için kazanç sayılabilir.

EVKUR YENİ MALATYASPOR 2 – 0 ALTINORDU A.Ş.

Yeni Malatyaspor liderliği bırakmıyor. Son 3 maçını kazanan ev sahibi ekip ilk iki yarışında büyük bir avantaj yakaladı. Altınorduspor bundan sonraki haftalarda kendini play-off çıtasının içine atmaya çalışacak.