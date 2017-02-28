banner128

banner101

28 Şubat 2017 Salı
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • TFF 1.LİG 22.HAFTA DEĞERLENDİRMESİ

    GİRESUNSPOR 2 – 1 ELAZIĞSPOR

    28 Şubat 2017 Salı 12:52
    Bu haber 27 kez okundu
    TFF 1.LİG 22.HAFTA DEĞERLENDİRMESİ
     

    Giresunspor 6 haftadır kazanıyor. 6 maçta 18 puan yapan yeşil-beyazlılar 16.haftada 21 puanla 10.sırada bulunuyordu. Elazığspor ise dış sahada sadece 2 kez kazanabildi. Mor-beyazlılar düşme tehlikesini yakından hissediyor.

    BANDIRMASPOR 4 – 0 ŞANLIURFASPOR             

    Balıkesirspor’dan 5 yiyen Bandırmaspor Feyyaz Uçarla yollarını ayırdıktan sonra ilk maçında 4 golle kazandı. Şanlıurfaspor 7 maçtan beri kazanamıyor. son galibiyetini 25 Aralık’ta Manisaspor’a karşı almıştı.

    ADANA DEMİRSPOR 1 – 2 BALIKESİRSPOR

    Adana Demirspor bu yenilgiyle ilk 6 yolunda büyük bir yara aldı. Balıkesirspor ise son 2 haftada 6 puanı cebine koyarak ilk 6 için büyük avantaj yakaladı. Konuk ekipte Burak Çalık performansı ile takımını sırtlamaya devam ediyor.

    GÖZTEPE A.Ş. 1 – 0 MANİSASPOR

    Göztepespor ligde 5 maçtır kaybetmiyor. Play-off için oldukça önemli bir avantajı olan Göztepespor ilk 2 yarışını da bırakmıyor. 2 maçtır kaybeden Manisaspor ise düşmeme mücadelesi veren rakiplerinin nefesini ensesinde hissediyor.

    SAMSUNSPOR  3 – 0 BOLUSPOR

    Samsunspor Boluspor’a fark atarak olmak ya da olmamak maçını kazandı ve ligde kalma adına oldukça umutlandı. Boluspor ise son haftalardaki başarısız sonuçlara bir yenisini daha ekleyerek üst üste 5.deplasman maçını da kazanamadı. Boluspor 2.yarıda oynadığı 6 maçta sadece 5 puan alarak ilk 6 yarışında geride kaldı.         

    SİVASSPOR 1 – 0 GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR

    Sivasspor iç saha maçlarında hata yapmayarak ilk 2 için en büyük adaylardan biri olduğunu bir kez daha kanıtladı. Gaziantep ekibi ise ligde ne çıkma ne de düşme yarışının içine girmeyeceğini ve iddiasız bir takım olduğunu adeta ispatladı. Kalan haftalar antep ekibi için sıradan geçecek gibi görünüyor.

    ESKİŞEHİRSPOR 0 – 0 ÜMRANİYESPOR

    Eskişehirspor beklenmedik puan kayıplarına bir yenisi daha ekleyerek ilk 2 yolunda önemli yara aldı. ancak ev sahibi için umutlar henüz tükenmedi. 2.ile arada sadece 2 puan var. Ümraniyespor ise play-off için bundan sonra seri yakalamak zorunda. 1 puan onlar için kazanç sayılabilir.

    EVKUR YENİ MALATYASPOR 2 – 0 ALTINORDU A.Ş.       

    Yeni Malatyaspor liderliği bırakmıyor. Son 3 maçını kazanan ev sahibi ekip ilk iki yarışında büyük bir avantaj yakaladı. Altınorduspor bundan sonraki haftalarda kendini play-off çıtasının içine atmaya çalışacak.

     

    Anahtar Kelimeler: GİRESUNSPOR, 2,, 1, ELAZIĞSPOR

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR HAR-I BÜLBÜL
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Vekiller Adaletli olup Çalışın!
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ KİMLER NEDEN DOLAYI EVET OYU VERECEK
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Ben Neden Teröristlerle Beraberim?
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Uzay Boşluğuna Sevgiler…
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu MÜCADELEYE BU KÖŞEDEN DEVAM…
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Bolu’da“ ACİL işi tamam” mı ?..
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Ahlak, namus nedir, ne işe yarar?
  • Makinist Makinist Biraz matematik yapalım!..
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER ERKEKLİK ve ÖFKE ÜZERİNE…
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Bayanlar-baylar evet mi hayır mı
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Kar Taneleri
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Üçlü filtre testi…
  • RECAİ ÇAĞLAR RECAİ ÇAĞLAR OYNATMAYA AZ KALDI
  • Aydın Hitit Aydın Hitit CIK CIK CIK…
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK REFERANDUM SÜRECİ
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım CELLADIN ELİNE DÜŞERKEN
  • Nihal Eker Nihal Eker FARKINDALIK
  • Suat Tosun Suat Tosun SALYANGOZ LOGOLU GÖYNÜK
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş KÖMÜR ÇOCUKLARI
  • ÖMER ERU ÖMER ERU Kahraman Fethi ölmedi
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129