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17 Nisan 2017 Pazartesi
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    • TFF 1.Lig 28.Hafta Değerlendirmesi

    TFF 1.Ligde heyecan referandum molası sonrası tam gaz devam ediyor. 28.Hafta maçlarını siz değerli Olay Gündem Gazetesi okurları için değerlendirdik.

    17 Nisan 2017 Pazartesi 09:40
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    TFF 1.Lig 28.Hafta Değerlendirmesi

    Haber: Esra Öztürk

    BANDIRMASPOR-GÖZTEPE A.Ş.              

    Ligde kalma umutlarını son haftalara bırakan Bandırmaspor’da bu maç olmazsa olmaz maçı. Bandırmaspor kalan haftalara umutla girmek için kazanmak zorunda. Göztepespor ise ilk 2 için hala iddialı. İzmir ekibi de kazanmak istiyor. Alınacak kötü sonuç sarı-kırmızıları play-off yarışının dışında kalmama çabasına girmek zorunda bırakacak.

    SİVASSPOR-ÜMRANİYESPOR   

    2 takım için de son derece önemli bir müsabaka. Sivasspor ilk 2 yarışında avantajını korumak için mutlaka galibiyete ihtiyaç duyuyor. Ümraniyespor ise kazanarak ilk 6 yarışında önemli bir 3 puanın sahibi olmak istiyor. Olası galibiyet Ümraniyespor’u ilk 2 yarışına sokacak.  İstanbul ekibi puan kaybı halinde play-off’u da riske atmış olacak.

    ADANA DEMİRSPOR-GİRESUNSPOR

    Ligde iddiasız konumda olan Adana Demirspor ile ilk 2 ve play-off iddiası süren Giresunspor karşı karşıya. Ev sahibi kazanarak son haftalara ligden düşme korkusu yaşamadan girmek isteyecek. Yeşil-beyazlılar ise kazanarak yarıştan kopmamak istiyor. Giresunspor kaybederse son maçlarda 6’nın dışında kalabilir

    EVKUR YENİ MALATYASPOR-ESKİŞEHİRSPOR   

    Belki de haftanın en önemli maçı Malatya’da oynanacak. Bir an önce işi bitirip Süper Ligi garantilemek isteyen Malatya ekibi ile 2.olma mücadelesi ve Es-es zorlu randevuda karşı karşıya. Beraberlik 2 takımı da mutlu etmeyecek. Kazanan taraf Malatya ekibi olursa Süper Lige çok yaklaşacak. Es-Es kazanırsa ilk 2 umutları iyice artacak. Bu zorlu maçta olası bir beraberlik kalan 6 haftayı daha da zor bir hale getirecek.

    ALTINORDU A.Ş.-BOLUSPOR    

    Son haftaların oldukça formda ekibi Boluspor  ile play-off için son kozlarını oynayan Altınorduspor İzmir’de karşı karşıya. Boluspor fikstür avantajını iyi kullanarak son maçlara ilk 2 iddiasını da koruyara girmek istiyor.Temsilcimiz kazanarak ilk olarak play-off çıtasını yakalamak için sahaya çıkacak. İzmir ekibi bu maçı kazanamazsa ligde hiçbir iddiası kalmamış olacak.

    DENİZLİSPOR-ŞANLIURFASPOR               

    Ligde rahat konumda olan horozlar, ligde kalmak isteyen ve Şanlıurfaspor’u konuk ediyor. Bu maç deplasman ekibi için çok daha önemli.  Alınacak bir 3 puan güney ekibinin son haftalara umutlu girmesini, alınacak yenilgi ise işlerin iyice zorlaşmasını sağlayacak. Mücadele alt sıraları yakından ilgilendiriyor.

    MERSİN İDMANYURDU               -ELAZIĞSPOR   

    Ligde kalmak isteyen 2 takım için ölüm kalım maçı niteliğinde bir mücadele. Kazanan rakiplerine göre bir adım öne geçecek. Kaybeden ise korkulu rüya görmeye devam edecek. Elazığspor’un rakibine göre avantajı var. Ancak Mersin ekibi kaybetmemek zorunda.

    SAMSUNSPOR-                MANİSASPOR  

    Ligde kalma mücadelesinde önemli maçlardan biri de bu. Samsunspor kazanırsa rahat rahatlayacak. Manisaspor’un da kazanmaktan başka çaresi yok. Ege ekibi kaybederse işler onlar için oldukça zorlaşmış olacak. Futbolseverleri oldukça keyifli bir maç bekliyor.

    GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR-BALIKESİRSPOR

    Ligde kalma mücadelesi veren G.Antep temsilcisi için kader maçı. Mutlak kazanmak isteyen G.Antep ekibi, ligde çok fazla iddiası olmayan Balıkesirspor’u konuk ediyor. Bu maçta G.Antep temsilcisinin kazanma ihtimali oldukça yüksek.

    Anahtar Kelimeler: TFF, 1.Ligde, Heyecan, Referandum, Molası

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