TFF 1.Lig'in yeni lideri Altay

Haber: Aysun Beykoz

TFF 1.Lig'de erteleme maçında Tuzlaspor ile Altay karşı karşıya geldi. Maçta İzmir ekibi Altay rakibini 86. dakikada Berkay'ın attığı golle 1-0 mağlup ederek üst üste 5. maçını kazanmış oldu.

Altay bu galibiyetle puanını 32'ye çıkardı ve averajla liderlik koltuğuna oturdu, Tuzlaspor ise 30 puanla haftayı kapattı.

Stat: Vefa

Hakemler: Ali Şansalan, Deniz Turgut, Mehmet Ali Akkor

Tuzlaspor: Angeler, İsmail Konuk, Arif Morkaya, Yohou, Yasin Güreler, Aosman (Dk. 64 Onur Ayık), Cajic, Samet Asatekin (Dk. 88 Özgür Can Özcan), Gökcan Kaya (Dk. 75 Pucko), Ahmet Yazar, Thuram

Altay: Cihan Topaloğlu, Tolga Ünlü, Berkay Sülüngöz, Lokman Gör, Kadir Yazıcı, Yılmaz Özeren (Dk. 69 Ziya Alkurt), Thiam, Kappel (Dk. 87 Eren Erdoğan), Regattin (Dk. 87 Yekta Kurtuluş), Erhan Çelenk (Dk. 69 Scuk), Paixao (Dk. 90+3 İbrahim Öztürk)

Gol: Dk. 86 Berkay Sülüngöz (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 24 Yılmaz Özeren, Dk. 71 Scuk, Dk. 76 Thiam (Altay), Dk. 90+1 Özgür Can Özcan (Tuzlaspor)