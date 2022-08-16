TFF 2.Lig’de yeni sezon heyecanın yaşanacağı statlar

Haber: Süleyman Kurt

Beyaz grup ’ta mücadele edecek olan Amedspor deplasman’da Isparta32spor ile Isparta Atatürk Stadyumunda karşı karşıya gelecek. Kırmızı grupta ise mücadele edecek Diyarbekirspor, sezonu Atatürk Stadı’nda Uşakspor A.Ş maçıyla açacak.

Beyaz Grup’ta İlk haftanın diğer maçlarında Isparta32spor - Amedspor, Anagold 24 Erzincanspor – Tarsus İdmanyurdu, Bitexen Düzcespor – Ankaraspor, Arnavutköy Belediyesi Gençlikspor – Sivas Belediyespor, Nazilli Belediyespor- Afjet Afyonspor, İnegölspor- Bayburt İl Özel İdarespor, Somaspor- Batman Petrolspor, Menemen Futbol Kulübü- Esenler Erokspor, Şanlıurfaspor- Çorum FK maçları oynanacak.

Kırmızı Grupta ilk haftanın diğer maçlarında Diyarbekirspor- Uşakspor, Ankara Demirspor-Kırşehir Belediyespor, Zonguldak Kömürspor-Fethiyespor, Adıyamanspor-1461 Trabzon FK, Silahtaroğlu Vanspor FK-Pazarspor, GMG Kastamonuspor-Serik Belediyespor, Kocaelispor-Weecoıns Kırklarelispor, , Karacabey Belediyespor-Bucaspor 1928, İskenderunspor AŞ-Balıkesirspor karşı karşıya gelecek.

Ankara, Bursa, Adıyaman, Van, Kastamonu, Zonguldak, Kocaeli ve Diyarbakır’ın ev sahipliği yapacağı karşılaşmaların oynanacağı statlar, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı.

Buna göre; Ankara TCDD Tesisleri, Karaelmas Kemal Köksal Stadı, Karacabey M. Fehmi Gerçeker Stadı, Adıyaman Atatürk Stadı, Van Atatürk Stadı, Kastamonu Gazi Stadı, Kocaeli Stadı, Diyarbakır Stadı ve İskenderun 5 Temmuz Stadı, 2022-2023 sezonu perdesinin açılacağı statlar olacak.

Söz konusu statlardaki müsabakaların başlama saati 16.00, 16.30, 17.00 ve 20.00 olarak açıklandı.

En Fazla Seyirci Kapasitesi Kocaeli Ve Diyarbakır’da

2.Lig Kırmızı grupta 20 farklı stat arasında seyirci kapasitesi fazla olan iki stat var. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kayıtlı veri rakamlarına göre; Kocaelispor’un maçlarını oynadığı Kocaeli Stadı ile Diyarbekirspor’un iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Diyarbakır stadı, 33 bin kişiyle grubun en fazla seyirci kapasitesine sahip iki stat olarak öne çıktı. Kırmızı grupta, Kocaeli, Diyarbakır ve Balıkesir dışında kapasitesi 10 bini geçen başka bir stat yok. İlk 3’teki bu statları, 8 bin 810 kişiyle Yeni Buca Stadı, 8 bin 596 kişiyle Adıyaman Atatürk Stadı, 8 bin 217 kişiyle İskenderun Stadı, 7 bin 500 kişiyle Kırşehir Ahi Stadı, 6 bin 963 kişiyle Fethiye İlçe Stadı izliyor.

En Az Seyirci Kapasitesi Ankara'da

Mevcut statlar arasında en az koltuk kapasitesi Ankara Demirspor’un maçlarını oynadığı TCDD Tesisleri’nde bulunuyor. Tesislerin seyirci kapasitesi 1.520.

Söz konusu stadın ardından en az kapasiteli iki ve üçüncü stat, 1461 Trabzon ile Serik Belediyespor’a ait. Trabzon ekibinin maçlarını oynadığı Ortahisar Yavuz Selim Stadı bin 820, Serik ekibinin maçlarını oynadığı Serik İsmail Oğan Stadı ise 2 bin 250 kişi kapasiteyle en az statlar oldu.

Karacabey Belediyespor’un 2 bin 722 kişilik Karacabey M. Fehmi Gerçeker Stadı, Pazarspor’un 2 bin 442 kişilik İlçe Stadı ve Etimesgut Belediyespor’un 2 bin 800 kişilik Sincan 15 Temmuz Milli Birlik Stadı da kapasitesi düşük statlar arasında yer alıyor.

Bu statlar dışında kalan Van Atatürk Stadı 5 bin 885, Sarıyer Yusuf Ziya Öniş Stadı 4 bin 100, Kastamonu Gazi Stadı 4 bin 33, Kırklareli Atatürk Stadı 3 bin 750, Uşak 1 Eylül Stadı 3 bin 500 kişilik bir kapasiteye sahip.

Söz konusu statlar arasında hem mimarisi, hem iç dizaynı, hem de kapasitesiyle öne çıkan Kocaeli ile Diyarbakır statları, şartları yönünden modern statlar olarak dikkat çekiyor. Yakın zamanda yapılan bu iki stat dışında yeni sezon maçlarının oynanacağı diğer 18 stadın yapılış tarihi çok eskiye dayanıyor. Ayrıca Zonguldak, Balıkesir, Kırklareli, Kastamonu, Uşak, Kırşehir ve Van gibi iller, şehir bazında temsilcileri olmasına rağmen yeterli düzeyde statlara sahip değil.

Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2022, 15:28