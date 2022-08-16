TFF 2.ve 3.Lig'in Play-Off sistemini değiştirdi

Haber: Uğur Balaban

TFF 2. Lig'de normal sezon sonunda gruplarında birinci olan 2 takım doğrudan, Play-Off müsabakaları sonucu ise 1 takım olmak üzere toplam 3 takım Spor Toto 1. Lig'e yükselecek.

TFF 3. Lig'de ise normal sezon sonunda gruplarında birinci olan 3 takım doğrudan, Play-Off müsabakaları sonucunda her gruptan 1'er takım olmak üzere toplam 6 takım TFF 2. Lig'e yükselecek.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de Play-Off Sistemi şu şekilde uygulanacak:

TFF 2. Lig Play-Off Sistemi; Her iki grupta grup içi Play Off müsabakaları 3 tur üzerinden oynanır. Üç tur sonunda her iki gruptan birer takım Play-Off Final müsabakasına yükselir. Her grupta 2, 3, 4, 5 ve 6. sıradaki takımlar Play Off müsabakalarına katılır. Normal sezonu 2. sırada bitiren takımlar doğrudan 3. tura yükselir. 1. Tur müsabakalarında her iki grupta 3. ile 6., 4. ile de 5. takımlar tek maç eleme usulüne göre karşılaşır. Maçlar 3 ve 4. takımların sahasında oynanır. Müsabakaları kazanan takımlar ikinci tura yükselir. 2. Tur çift maç eleme usulüne göre ve ilk maçlar sıralamada daha altta yer alan takımların sahasında olacak şekilde yapılır. 2. Tur müsabakalarını kazanan takımlar 3. turda lig 2.'si olan takımların rakibi olur. 3. Tur müsabakaları çift maç eleme usulüne göre ve ilk maçlar 2. turdan gelen takımların sahasında olacak şekilde oynanır. Her iki grupta 3. Tur maçları sonucunda tur atlayan 1'er takım, tarafsız sahada tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan Final müsabakasını oynamaya hak kazanır. Final müsabakasını kazanan takım Spor Toto 1. Lig'e yükselen üçüncü takım olur.

TFF 3. Lig

TFF 3. Lig Play-Off Sistemi; Her üç grupta 2, 3, 4, 5 ve 6. sıradaki takımlar Play Off müsabakalarına katılır. Normal sezonu 2. sırada bitiren takımlar doğrudan Play Off Finaline yükselir. 3. ile 6. takım 4. ile de 5. takım, maçlar 3 ve 4. sıradaki takımların sahasında olmak üzere tek maç eleme usulüne göre karşılaşır. Kazanan takımlar, ilk maç ligi daha alt sırada bitiren takımın sahasında olacak şekilde çift maç eleme usulüne göre karşılaşır. Çift maç sonucunda tur atlayan takım finale yükselir ve finalde ligi 2. sırada bitiren takımın rakibi olur. Her grupta ayrı ayrı oynanacak olan Final müsabakalarını kazanan 3 takım daha TFF 2. Lig'e yükselir denildi.