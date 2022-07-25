TFF Başkanı Büyükekşi Bolu’da önemli açıklamalar yaptı

Haber: Uğur Balaban

İlk olarak sözü alan Sabri Çelik, yeni dönemle ilgili "Süper Lig atamalarını hibrit sistemle yapacağız. Bu sezon tarihi uygulamalara tanıklık edeceğiz. Ayrı bir VAR kadrosu kuracağız. Gerekli olduğunda diğer ülkelerden VAR hakemi devreye girecek. Sezon boyunca uygulayacağımız VAR çizgisi, UEFA'nın uyguladığıyla aynı olacaktır." ifadelerini kullandı.

"Yabancı hakem eğitmenimiz Hugh Dallas oldu"

Çelik, ayrıca MHK yapılanması hakkında bilgiler vererek "Yabancı hakem eğitimcimiz UEFA Hakem Kurulu Başkanı Yardımcısı Hugh Dallas oldu. Bu konuda TFF ile kendisi anlaştı. 12 yıldır UEFA Hakem Kurulu'ndan çalışan Dallas'ın tecrübelerinden yararlanacağız." şeklinde konuştu.

MHK'den Hibrit Atama

Öte yandan Çelik, Süper Lig'deki hakem atamaları hakkında da konuştu.MHK Başkanı, "Süper Lig atamalarını hibrit yapacağız. Yazılan ve test edilen bir uygulamayla 40 ayrı input ile atamalar otomatik olarak önümüze gelecek. MHK takdiri, çok zorunluluk halinde müdahale edebilecek" dedi.

Mehmet Büyükekşi: VAR Ve saha hakemlerini ayırma kararı aldık

Türk futbolundaki hakem tartışmalarıyla ilgili konuşan Mehmet Büyükekşi, bu sezon bu algıyı olumluya çevirmek istediklerini ifade ederken bu dönemdeki yenilikleri de aktardı.

Büyükekşi, "Son dönemde Türk hakemleri, hiç olmadığı kadar tartışmaların odağında kaldı. Bu sezon bunları olumluya döndüreceğiz. Prensip olarak yabancı hakem getirme taraftarı değiliz. "Hakemlerimize 10 ayrı testi içeren psikoteknik testler yapılıyor. Bunlar Üniversite hocalarımız tarafından ayrı ayrı analiz edilecek. Hakem atamalarında da modern yazılımlardan faydalanarak insan inisiyatifini azaltacağız." ifadelerini kullandı.

Yabancı hakem yok, ihtiyaç halinde var hakemi gelebilir

Sahada görev yapan hakemlerle VAR'da görev yapmleri ayırdıklarını ifaan hakede eden Büyükekşi, "VAR ve saha hakemlerini ayırma kararı aldık. Prensip olarak yabancı hakem getirilmesi değil, ihtiyaç olması durumunda VAR hakemi getirilmesi kararı aldık. Hakemlerimizin bu konuda çok daha iyi deneyimleri olacaktır. Her hakem kendi alanında uzmanlaşacak. VAR hakemi ile saha hakemi arasında ücret olarak da fark vardı. Bunu da ortadan kaldırıyoruz." şeklinde konuştu.

Hakem ücretleri yükseldi

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ayrıca 2017'den bu yana yapılmayan ücret zamlarında önemli iyileştirmeler yaptıklarını sözlerine eklerken "Birlikte yepyeni standartlar inşa edeceğiz. Bunu yaparken teknolojiden azami şekilde istifade edeceğiz. Böylece haksız eleştirilere karşı hakemlerimizi koruyacağız." sözleriyle müjdeyi açıkladı.

"Geçen sezon olumsuz kırılmalar oldu"

"Hakemlik müessesinde geçtiğimiz sezon olumsuz kırılmalar oldu. Bunları ortadan kaldırmak için güven sistemini kazandırmamız lazım. Hakemlerin öz güvenini yükseltmemiz lazım. Yeni bir sayfa açıyoruz. Klasmanları dondurduk, 14 Kasım'a kadar gösterecekleri performansa göre hareket edeceğiz. Gözlemci ve temsilciler için de aynı şey geçerli. Güzel bir seminer olacağını düşünüyoruz. Dünyaca ünlü, UEFA'nın bize temsil ettiği, hem saha hakemliği hem de VAR hakemliği için hocalarımızla anlaştık."İstanbul Üniversitesi ile yaptığımız protokolle, seçilmeden önce bir konu söylemiştim, o da hakemlerin psikoteknik testleri yapılmasıydı. Takım çalışması, vücut dili, liderlik, stres altında çalışma gibi."

1959 Öncesi Şampiyonluklar

"İki yıl önce başvurulmuş, bizim de başlayalı bir ay oldu. Bize biraz zaman verin. Bizim herhangi bir şahsi görüşümüz yok. TFF yönetmelikleri, talimatları var. O talimatlar neyi söylüyorsa biz onu uygularız."

Hakemliği bırakan Fırat Aydınus'a jest

Törenin son bölümünde hakemliği bırakan Fırat Aydınus'a plaket ve forma hediye edildi. Aydınus kürsüye davet edildiği esnada salondaki hakemler ayağa kalktı ve kendisine destek verdi.

Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2022, 16:57