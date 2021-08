TFF Başkanı Nihat Özdemir'den hakem açıklaması

Haber: Erdal Tanrıverdi

Merkez Hakem Kurulu’nun 2021-2022 sezonu yaz seminerinin açılış töreni, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kulüpler Birliği ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, MHK Başkanı Serdar Tatlı ile hakemlerin katılımıyla Riva’da gerçekleştirildi.

TFF Başkanı Özdemir, MHK Başkanı Tatlı ile hakemlere inançlarının tam olduğunu ve istikrara önem verdiklerini söyledi.

İki yılı aşkın süredir görevde olduklarını hatırlatan Özdemir, “Süper Lig’de tarihi bir sezonu geride bıraktık. 42 haftalık ve 420 maçlık uzun maratonda şampiyon takım son hafta belli oldu. TFF 1. Lig’de 3 takım, son haftaya şampiyonluk hedefiyle girdi. Her ligde büyük heyecan yaşanırken, özellikle son haftalarda sizlerin performansı hepimizi çok mutlu etti. Zor şartlara rağmen başarılı bir sezon geçirdiniz. Ancak hatalar da oldu ve haklı eleştirilerle karşılaştınız. Eksiklerinizi tespit edip, ders alarak, 2021-2022 sezonunda daha başarılı olacağınıza inanıyorum” diye konuştu.

Türk hakemliğinin her zaman Avrupa standartlarında olmasını istediklerinin altını çizen Özdemir, “MHK başkanımız Sayın Serdar Tatlı’ya ve kuruluna inancımız tamdır. Türk hakemliğinin yönetim istikrarına ihtiyacı var ve istikrardan yana olmaya devam edeceğiz” dedi. Nihat Özdemir, kadın hakemlere Süper Lig kapısını açacaklarını da bildirdi.

Özdemir, “Serdar Tatlı başkanımızla bir hedef ortaya koyduk. O da kadın hakemlerimizin gelişmesi. 2023 yılından itibaren kadın hakemlerimizin Süper Lig’de maç yönetmesini hedefliyoruz ve bunu da inşallah başaracağız” ifadelerini kullandı.

"TAKIMA GÖRE HAKEM OLMAYACAK"

MHK Başkanı Serdar Tatlı, geçtiğimiz sezon pandemiye ve yoğun maç takvimine rağmen hakemlerin çok başarılı olduğunu söyledi. Kovid-19 nedeniyle iki yıldır çok ciddi sıkıntılar yaşadıklarını aktaran Tatlı, “Genel olarak çok başarılı bir performans ortaya koyan, başta hakemlerimiz olmak üzere gözlemcilerimi, eğitimcilerimi, hakem işleri departmanımızı ve kurul üyesi arkadaşlarımı kutluyorum” dedi.

Serdar Tatlı, hakemlerin maçlarda takım ayrımı yapılmaksızın görevlendirileceğini de belirterek, “Hakem camiası olarak her takıma eşit mesafedeyiz. Bütün takımların yöneticilerine, teknik kadro ve oyuncularına saygı duyuyor, hakem camiası olarak aynı saygıyı bekliyoruz. Geçen sezon, her hakemimiz her maçta görevlendirilecek şekilde planlamamızı yaptık. Bu sezon da her hakemimiz her takımın maçında görev alacaktır” diye konuştu.