TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yabancı sınırı açıklaması

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Nihat Özdemir, Süper Lig kulüplerinin 8+6 yabancı kararını 1 yıl ertelenmesini istediklerini belirtti ve ''Kulüplerimiz ertelemiş olduğumuz yabancı sayısı kararını 1 yıl daha ertelememizi istiyor. Bunu yönetim kurulumuzda değerlendireceğiz.'' ifadelerini kullandı.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileriyle gerçekleştirdikleri toplantıda, alınan bazı kararlarla ilgili düzeltme istediklerini söyledi. TFF Başkanı Nihat Özdemir ve federasyon yetkililerinin yanı sıra, kulüp başkanlarının da katıldığı toplantının sona ermesinin ardından açıklamalarda bulunan Çebi, "Geniş kapsamlı bir toplantı yaptık. TFF Başkanı ve üyeleri sorunlarımızı dinlemek, fikirlerimizi almak için buraya kadar geldiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Yabancı sayısının düşürülmesiyle ilgili, ’Bir sene daha erteleyin lütfen. Sıkıntılarımızı aşamadık.’ dedik. Belki sahada 11 kişinin yabancı olması hoş değil ama bu durumu pandemide aşamadığımızı ifade ettik." diye konuştu.

Kulüplerin sıkıntılarını dinlediklerini söyleyen TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Birinci olarak bizden istedikleri, 1 yıl evvel almış olduğumuz yabancı kuralındaki kısıtlama konusu. ’8 yabancı futbolcuyla sahaya çıkabilirsiniz’ diye madde vardı. Biz de bu kararı alırken uzun zaman düşündük. 2019-2020 sezonunda takımların yabancı oynatma ortalaması 7,12’ydi. Biz bunu yönetim kurulunda değerlendirdik ve 8 yabancı oynar diye karar aldık. Kulüplerimiz, geçen sene ertelemiş olduğumuz yabancı sayısının düşürülmesi kararının, pandemi nedeniyle 1 yıl daha ertelenmesini istedi. Biz bu istekleri değerlendiririz." açıklamasında bulundu.

' Süper Lig ’den 4 takım düşmesini ilan ettik, talepler oldu'

Küme düşme konusunun da görüşüldüğünü anlatan Özdemir, "Küme düşme ile alakalı kulüpler taleplerini ilettiler. Bizim hedefimizin 18 takım olacağını ilan etmiştik. Geçen hafta Fransa 20 takımdan 18 takıma düşme kararı aldı. Avrupa’daki takımlar 20 takımdan 18’e düşmeye çalışıyorlar. 20 takımlı ligin planlaması çok zor. Hafta içi maçlarına ve Türkiye Kupası maçlarına zaman bulamıyoruz. Türkiye Kupası’nı tek maçlık eleme sistemiyle tamamlayabildik. Onu da düşünerek bu sene Süper Lig’den 4 takım düşmesini ilan ettik. Onunla ilgili talepler oldu. Bu konuyu da oturup konuşacağız. Düzeltmemiz gereken nokta varsa kamuoyuna açıklayacağız." diyerek sözlerini tamamladı.