TFF ile Digiturk arasında anlaşma imzalandı      

Türkiye Futbol Federasyonu ile Süper Lig ve TFF 1. Lig yayın haklarını elinde bulunduran Digiturk arasında anlaşma sağlandı.

TFF ile Digiturk arasında anlaşma imzalandı      


Haber: Erdal Tanrıverdi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun ev sahipliğinde, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Digiturk ve beIN MEDIA GROUP CEO'su Yousef Al-Obaidly, Ankara’da bir araya geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez binasındaki toplantı sonunda, TFF ile Digiturk arasında 2020-2021 sezonuna ilişkin anlaşma imzalandı. Konuyla ilgili olarak TFF’den yapılan açıklamada, “TFF olarak Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Sayın Yousef Al-Obaidly’ye teşekkür eder, anlaşmanın Türk futbolu ve kulüplerimiz için hayırlı olmasını dileriz” ifadelerine yer verildi.

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