

Haber: Gönül OLUTÜRK

Türkiye Futbol Federasyonu, geçtiğimiz ay “müsabaka sonucu etkileme eylemine teşebbüs” suçlamasıyla Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevkettiği Gaziantepspor Kulübü sporcusu Abdullah ElyasaSüme, müsabaka tarihinde Manisaspor Kulübü sporcusu olan Gökhan Sazdağı, Manisaspor Kulübü sporcusu, İsmail Haktan Odabaşı, Gazişehir Gaziantep Kulübü idarecisi Nizamettin Keremoğlu ve Gazişehir Gaziantep Kulübü hakkındaki kararını açıkladı. TFF resmi internet sitesinden yapılan açıklamada “ceza tayinine yer olmadığı” ifade edildi. TFF’den yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

“Gaziantepspor Kulübü sporcusu Abdullah ElyasaSüme hakkında, 14.05.2017 tarihinde oynanan Manisaspor – Şanlıurfaspor TFF 1. Lig müsabakasında, müsabaka sonucunu etkileme eylemine teşebbüsü nedeniyle sevk yapılmış ise de, iddianın esasını teşkil eden delillerin hukuka uygun şekilde elde edilmediği, diğer delillerin ise sevk olunan kişinin iddia edilen disiplin ihlalini gerçekleştirdiğine dair şüpheden uzak ve kesin bir kanaat oluşturmaya yeterli bulunmaması nedeniyle ceza tayinine yer olmadığına,

Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü hakkında, 14.05.2017 tarihinde oynanan Manisaspor – Şanlıurfaspor TFF 1. Lig müsabakasında, müsabaka sonucunu etkileme eylemine teşebbüsü nedeniyle sevk yapılmış ise de, iddianın esasını teşkil eden delillerin hukuka uygun şekilde elde edilmediği, diğer delillerin ise sevk olunan kulübün iddia edilen disiplin ihlalini gerçekleştirdiğine dair şüpheden uzak ve kesin bir kanaat oluşturmaya yeterli bulunmaması nedeniyle ceza tayinine yer olmadığına,

Müsabaka tarihinde Manisaspor Kulübü sporcusu olan Gökhan Sazdağı hakkında, 14.05.2017 tarihinde oynanan Manisaspor – Şanlıurfaspor TFF 1. Lig müsabakasında, müsabaka sonucunu etkileme eylemine teşebbüsü nedeniyle sevk yapılmış ise de, iddianın esasını teşkil eden delillerin hukuka uygun şekilde elde edilmediği, diğer delillerin ise sevk olunan kişinin iddia edilen disiplin ihlalini gerçekleştirdiğine dair şüpheden uzak ve kesin bir kanaat oluşturmaya yeterli bulunmaması nedeniyle ceza tayinine yer olmadığına,

Manisaspor Kulübü sporcusu İsmail Haktan OdabaşI hakkında, 14.05.2017 tarihinde oynanan Manisaspor – Şanlıurfaspor TFF 1. Lig müsabakasında, müsabaka sonucunu etkileme eylemine teşebbüsü nedeniyle sevk yapılmış ise de, iddianın esasını teşkil eden delillerin hukuka uygun şekilde elde edilmediği, diğer delillerin ise sevk olunan kişinin iddia edilen disiplin ihlalini gerçekleştirdiğine dair şüpheden uzak ve kesin bir kanaat oluşturmaya yeterli bulunmaması nedeniyle Ceza tayinine yer olmadığına,

Nizamettin Keremoğlu (Sertkal) hakkında, 14.05.2017 tarihinde oynanan Manisaspor – Şanlıurfaspor TFF 1. Lig müsabakasında, müsabaka sonucunu etkileme eylemine teşebbüsü nedeniyle sevk yapılmış ise de, iddianın esasını teşkil eden delillerin hukuka uygun şekilde elde edilmediği, diğer delillerin ise sevk olunan kişinin iddia edilen disiplin ihlalini gerçekleştirdiğine dair şüpheden uzak ve kesin bir kanaat oluşturmaya yeterli bulunmaması nedeniyle ceza tayinine yer olmadığına karar verilmiştir.”