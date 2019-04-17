TFF Liderlik Kursu Açıyor

TÜFAD Bolu İl Temsilciliği’nden alınan bilgiye göre 26-27 Nisan tarihlerinde gönüllü liderlik kursu açılacak.

TFF Liderlik Kursu Açıyor

Haber: Esra Öztürk

TÜFAD Bolu İl Temsilciliği TFF Grassroots Gönüllü Liderlik Lisansı Kursu açılacağını açıkladı. Yapılan açıklamada elinde amatör veya profesyonel lisansı bulunmayan ama teknik direktör olmak isteyen adayların Grassroots Gönüllü Liderlik Kursu’na beklendiği kaydedildi. Konuyla ilgili açıklamada başvuru ve ayrıntılı bilgi için Bolu TÜFAD’ın Karaçayır Mahallesi Murat Canbaş Caddesi Sağlam Sokak No: 1 adresine yapılması gerektiği bildirildi. Diğer yandan konuyla ilgili ayrıntılı bilgi Antrenör İrfan Ulusan ve Muzaffer Akdoğan’dan alınabilecek.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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