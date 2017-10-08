Haber: Semih BAYKAL



Yeni proje çerçevesinde kulüpler, Gelişim Ligleri kapsamında oynamış oldukları tüm resmi maç görüntülerini sisteme yükleyebilecek ve tüm oyuncularının Milli Takım ve bölge antrenörleri tarafından izlenmesini sağlayabilecek. Kulüplerin yüklemiş olduğu maç görüntüleri yalnızca Milli Takım ve bölge antrenörleri tarafından izlenebilecek ve bu uygulama Milli Takım için yapılacak değerlendirmeler için kullanılacak. Kulüpler kendilerine sunulmuş olan kullanıcı adı ve şifre ile sisteme girerek görüntüleri yükleyebilecek.



Genç Milli Takımlar Sorumlusu ve Futbol Gelişim Direktörü Tolunay Kafkas, bu uygulamaların hem Genç Milli Takımlar hem de kulüpler için çok yararlı olacağına inandığını belirtti. Gelişim Ligleri'nde oynanan maçların bir bölümünün Milli Takım ve bölge antrenörleri tarafından yerinde izlendiğini ifade eden Kafkas, geliştirilen yeni projeyle karşılaşmaların tamamını izleme şansı bulacaklarını, görüntülerin kayıt altına alınmasıyla detaylı analizler yapılacağını ve böylelikle yetenekli oyuncuların gözden kaçma ihtimalinin ortadan kalkacağını söyledi. Genç Milli Takımlar Sorumlusu ve Futbol Gelişim Direktörü Tolunay Kafkas, kulüpler ile Genç Milli Takımlar arasındaki işbirliğinin artarak süreceğini sözlerine ekledi.