Haber: Esra Öztürk

Kamuoyunda oldukça tartışma yaratacak olan işte bu ilginç sevkin PFDK tarafından yapılan açıklaması: “28- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 03.09.2016 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-BOLUSPOR Özel müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi ile Özel Müsabaka ve Turnuva Talimatı'nın 4. ve 5. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 29- BOLUSPOR Kulübü'nün 03.09.2016 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-BOLUSPOR Özel müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi ile Özel Müsabaka ve Turnuva Talimatı'nın 4. ve 5. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.”

Giresun maçında da taraftar yok!..

Boluspor, Eskişehir maçı sonrasında da ceza almıştı. Bu ceza haftasonu Giresunspor maçında uygulanacak. Bu ceza ise şu şekilde idi: “BOLUSPOR Kulübünün, 04.03.2017 tarihinde oynanan BOLUSPOR - ESKİŞEHİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON C BLOKA giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine, Aynı müsabakada BOLUSPOR Kulübünün, stadyuma biletsiz seyirci alınmasından dolayı takdiren 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına” karar verilmiştir.